Neuer Job-Service BEST MATCH auf ingenieur.de: Traumjobs für Ingenieure ? ganz ohne Bewerbungsschreiben

BEST MATCH for BEST TALENTS.

Gefunden werden statt mühsam selbst zu suchen: Mit diesem wegweisenden Ansatz eröffnet ingenieur.de BEST MATCH Ingenieuren (m/w/d) eine ganz neue Welt der Jobvermittlung. Hier stehen diejenigen im Mittelpunkt, auf die es wirklich ankommt: die technischen Fach- und Führungskräfte. Die Unternehmen werden dabei zu Bewerbern.

Der neue Service kann schon jetzt Erfolge feiern: Beim VDI nachrichten Recruiting Tag im Juni haben sich bereits Hunderte interessierte Talente auf dem Portal angemeldet, um passende Jobangebote zu erhalten.

Langwierige Bewerbungsprozesse gehören der Vergangenheit an

?Unser Service macht Schluss mit komplizierten und langwierigen Bewerbungsprozessen?, so Marco Buch, Leiter Recruiting-Services. ?Wir sorgen dafür, dass bestens qualifizierte Arbeitnehmer mit attraktiven Arbeitgebern schnell und einfach für den richtigen Job zusammenfinden. Gerade in Zeiten angespannter Arbeitsmärkte ist das von fundamentaler Bedeutung: Aktuell sind in Deutschland rund 80.000 Ingenieursstellen offen, Branchen wie das Bauwesen oder die Gebäudetechnik haben trotz Corona einen enormen Bedarf an Spitzentalenten.?

Letztere legen bei ingenieur.de BEST MATCH mit wenigen Klicks ein Profil an, in dem sie ihren Traumjob samt den Wünschen und Erwartungen an ihren künftigen Arbeitsplatz definieren. 2 Anschließend erhalten sie dann von potenziellen Arbeitgebern ausschließlich passende Stellenangebote inklusive Angaben zum Gehalt und weiteren Perspektiven im Unternehmen. Welche der Einladungen zum Kennenlerngespräch sie wahrnehmen, entscheiden die Talente selbst.

?Reverse Application? nennt sich dieses arbeitnehmerorientierte Konzept, für das die Berliner 4Scotty GmbH, die hinter ingenieur.de BEST MATCH als Technologie- und Servicepartner steht, bereits eine ausgewiesene Expertise besitzt. ?Mit 4scotty haben wir einen idealen Partner mit viel Erfahrung im Aufbau und im Betrieb von innovativen Job-Plattformen gefunden?, erklärt Tim Kröner, Leiter Digitale Medien. ?Mit BEST MATCH ergänzen wir für unsere Nutzer hervorragend die aktuell bestehenden Karriereangebote auf ingenieur.de.?

Persönlicher Service durch Recruiting-Experten

Zu den Vorteilen der Job-Plattform gehören neben dem deutlich entspannteren Bewerbungsprozess und der hohen Passung der Jobangebote etwa der persönliche Service durch die Recruiting-Experten von ingenieur.de BEST MATCH. Diese stehen den Fachkräften auf Wunsch mit Rat und Tat zur Seite ? und das völlig kostenfrei. ?Wir machen die berufliche Weiterentwicklung für Talente auf der einen Seite und die Rekrutierung von gesuchten Spezialisten für Unternehmen auf der anderen Seite zu einem einfachen Erlebnis?, verspricht Marco Buch, ?Durch den Zugriff auf unseren stetig wachsenden Fachkräfte-Pool mit seinem breiten Spektrum an kompetenten Experten lassen sich Vakanzen ohne großen Aufwand neu besetzen?, ist sich Marco Buch sicher. ?Das spart allen Beteiligten viel Zeit und Geld.?

Über den VDI Verlag ? Das Medienunternehmen für Ingenieure

Der VDI Verlag mit Sitz in Düsseldorf ist das führende Medienunternehmen für Ingenieure und technische Fach- und Führungskräfte (m/w/d). Das breite Verlagsspektrum im Print-, Online- und Eventbereich schafft eine einmalige Wissensbasis, um diese Zielgruppe in ihrer beruflichen Tätigkeit und bei ihrer Karrieregestaltung professionell zu unterstützen.

3 Hauptgeschäftsfeld ist die Wochenzeitung VDI Nachrichten, die 350.000 Leser (AWA 2019) erreicht und das wichtigste meinungsbildende Medium zu Technik, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland ist. Neben dem Online-Pendant vdi-nachrichten.com sowie den E-Paper-Apps betreibt der VDI Verlag ingenieur.de mit über 1,5 Mio. Visits im Monat und ist Veranstalter der führenden Karrieremesse für Ingenieure, den VDI nachrichten Recruiting Tagen.

Pressekontakt

Marco Buch

Leiter Recruiting-Services

+49 211 6188-194

mbuch@vdi-nachrichten.de

VDI Verlag GmbH

VDI-Platz 1

40468 Düsseldorf

www.vdi-verlag.de | www.vdi-nachrichten.com | www.ingenieur.de

Über ingenieur.de

Das TechnikKarriereNews-Portal des VDI Verlags Auf ingenieur.de ist die Welt der Ingenieure zuhause. Das TechnikKarriereNews-Portal bietet Ingenieuren und IT-Ingenieuren (m/w/d) neben aktuellen Techniknews auch genau auf sie zugeschnittene Infos und Services zum Thema Karriere, wie z.B. Jobbörse, Firmenprofile, Gehaltstest oder Recruiting Tage. Der hochwertige Qualitätsjournalismus spiegelt sich in über 30.000 redaktionellen Artikeln wider. ingenieur.de richtet sich an Studenten, Absolventen, Young Professionals und Professionals. 81 % der Nutzer sind zwischen 20 und 59 Jahre alt und befinden sich im berufsaktiven Alter – heutige und zukünftige Denker und Lenker der Technik.

IVW 05 / 2020: 2.377.904 PI, 1.518.674 Visits www.ingenieur.de

Über 4scotty GmbH

gegründet 2014 von erfahrenen IT- und HR-Experten, ist das Unternehmen heute ein Plattformanbieter für Reverse-Application-Job-Marktplätze. Seit über 5 Jahren betreibt das Team erfolgreich die Job-Plattform www.4scotty.com speziell für IT-Experten. Die eigens entwickelte Matching-Technologie sowie die dazugehörigen Plattformprozesse stellt das Unternehmen Partnern zur Verfügung. Damit können klassische Online-Jobbörsen ideal ihr Stellenanzeigengeschäft mit einer Talent-fokussierten Lösung ergänzen und Firmen können ihre Talent-Pools effizienter managen. Die Recruiting-Plattform von 4scotty vereint ideal Technologie mit persönlichem Service sowie das Beste aus Active Sourcing, Talentmanagement, Headhunting und Employer Branding.

Pressekontakt

Matthias Schleuthner

Geschäftsführer

+49 30 994 04 58-10

press@4scotty.com

4Scotty GmbH Torstraße 131

10119 Berlin

www.4scotty.com

Auf ingenieur.de ist die Welt der Ingenieure zuhause. Das TechnikKarriereNews-Portal bietet Ingenieuren und IT-Ingenieuren (m/w/d) neben aktuellen Techniknews auch genau auf sie zugeschnittene Infos und Services zum Thema Karriere, wie z.B. Jobbörse, Firmenprofile, Gehaltstest oder Recruiting Tage. Der hochwertige Qualitätsjournalismus spiegelt sich in über 30.000 redaktionellen Artikeln wider. ingenieur.de richtet sich an Studenten, Absolventen, Young Professionals und Professionals. 81 % der Nutzer sind zwischen 20 und 59 Jahre alt und befinden sich im berufsaktiven Alter – heutige und zukünftige Denker und Lenker der Technik.