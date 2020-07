Neuer kabelloser Werkzeugsender bestimmt jede Position

In Montageprozessen spielt nachweisbare Qualität eine immer wichtigere Rolle. Für zahlreiche Applikationen ist die präzise Position von handgeführten Werkzeugen zur Qualitätssicherung relevant. In diesen Anwendungen kommt das Assistenz- und Positionserkennungssystem ?Local Positioning System? (LPS) von Sarissa erfolgreich zum Einsatz, denn es ermittelt die Raumkoordinaten von sich frei im Raum bewegenden Werkzeugen. Der neue Werkzeugsender ?Smart Wireless Triplet? tritt jetzt mit einem smarteren Design und zahlreichen neuen Features auf.

Das Smart Wireless Triplet hat ein Gewicht von lediglich 34 Gramm und ist damit das absolute Leichtgewicht im Vergleich zu anderen Positionssendern. Es ist für unterschiedlichste Werkzeuge geeignet und unabhängig vom Werkzeughersteller verwendbar. Eine kompakte Schnellspannhalterung gewährleistet das schnelle Fixieren des Senders an nahezu jedem Werkzeug. Mit nur einer Hand ist es in den Halterungsclip einsetzbar und daher auch sehr leicht für den Ladevorgang wieder zu entnehmen. Das Laden erfolgt einfach über ein USB-C Kabel und dauert lediglich zwei Stunden. In geladenem Zustand hat das Smart Wireless Triplet eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden, wodurch es sich länger als eine Schicht nutzen lässt. Die Versorgungsspannung des kabellosen Werkzeugsenders beträgt 5 Volt / 30 mA.

Zur Integration in das Werkzeug stehen Werkzeugherstellern die bereits entwickelte Elektronik und Treibersoftware zur Verfügung. Im Zusammenspiel mit einer leistungsfähigen Software bestimmt das Smart Wireless Triplet die millimetergenaue Position der Werkzeugspitze. Die Position jeder Werkzeugart wie beispielsweise von Schraubwerkzeugen, Klebstoff- oder Fettspendern, Schweißzangen, Stanzwerkzeugen, Drehmomentschlüsseln oder Spezialwerkzeugen kann abgesichert werden. Fehler durch falsche Positionierungen, inkorrekte Arbeitsschrittfolgen oder eine zu kurze oder zu lange Verweilzeit an einer Position werden durch das LPS zuverlässig verhindert.

Das LPS leistet einen bedeutenden Beitrag zur Fertigungsqualität, wie es mit anderen Mitteln in dieser Flexibilität nicht möglich ist. Die Null-Fehler-Strategie erfüllt höchste Qualitätsansprüche und schließt Verwechslungen aus. Das System ist als flexibel verwendbares Assistenzsystem mit Werkerführung oder als reiner 3D-Koordinatenlieferant für die Automatisierungstechnik verfügbar.

Die Sarissa GmbH entwickelt Sensoranwendungen zur millimetergenauen Koordinatenbestimmung von Werkzeugen und Händen im Raum. Mit Sensorik und Software von Sarissa werden Handarbeitsprozesse fehlerfrei. Die Erfassung sicherheitsrelevanter Arbeitsschritte sowie deren Dokumentation erfahren eine neue Dimension. Perfektes Poka-Yoke während der Wertschöpfung.