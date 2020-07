Neuer NewTec-Standortleiter für Mannheim

Richard Schwinn hat zum Monatsanfang die Leitung des NewTec-Standorts Mannheim und des angegliederten Standorts Bremen übernommen. Der Experte für Functional Safety und Cyber-Security soll den Ausbau von Mannheim zu einem Kernstandort für Safety- und Security-Entwicklung vorantreiben.

Um dieses Ziel zu erreichen, plant NewTec, den Standort Mannheim personell deutlich zu verstärken. Bis Ende 2021 soll sich die Zahl der Mitarbeiter nahezu verdoppeln. Ein erstes Augenmerk des neuen Leiters wird daher im Aufbau von leistungsfähigen Teams für die Entwicklung und das Testen von Embedded-Software und Elektronik liegen. Auch die Verbindungen zu den Hochschulen der Region sollen gestärkt werden.

Zuvor war Richard Schwinn u. a. als Teamleiter bei Mercedes-Benz Sonderfahrzeuge für die Elektronikentwicklung verantwortlich. In den vergangenen zwei Jahren leitete er dann den Aufbau der Abteilung für funktionale Sicherheit und Cyber-Security bei dem Technologie- und Ingenieur-Beratungskonzern AKKA.

Für NewTec Mannheim setzt Richard Schwinn auf Branchendiversifizierung. So sollen hier in Zukunft neben Entwicklungen im Bereich Automotive und Railway auch Entwicklungen und Technologieberatung für Kunden aus den Branchen Medizintechnik und Industrie durchgeführt werden. ?Die Corona-Krise zeigt, dass Unternehmen mit einer breiteren Aufstellung oft weniger krisenanfällig sind, weil sich auch mögliche Risiken diversifizieren?, so der neue Standortleiter. ?NewTec mit seinen flachen mittelständischen Strukturen bietet auch ein sehr gutes Umfeld, um attraktive Themenfelder weiter zu entwickeln und beispielsweise in den Zukunftsthemen Safety und Security effektiv etwas zu bewegen.

NewTec ist ein führender Spezialist für Functional Safety und Embedded Security in den Bereichen Medizintechnik, Industrie sowie Automotive & Transport. Das Unternehmen begleitet seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation, berät sie in Sicherheitsfragen und unterstützt sie bei der Entwicklung und Einführung neuer Geschäftsmodelle und innovativer Produkte.

NewTec bietet umfassende Leistungen und Lösungen für den gesamten Produkt-Lebenszyklus: ganzheitliche Technologieberatung, Know-how-Transfer und Safety- und Security-Konzepte, maßgeschneiderte Hard- und Software-Entwicklung, Cloud-Lösungen, Plattformen und sofort einsatzfertige Lösungen für sichere Produktentwicklungen sowie Unterstützung bei Markteinführung und Zulassung.

Gegründet 1986, verfügt NewTec über mehr als drei Jahrzehnte Projekt-Erfahrung bei der Umsetzung komplexer Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter an fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen.