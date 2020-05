Neuer Online-Kurs der SCM: Interne Kommunikation ? How-to für Anfänger*innen und Fortgeschrittene

Berlin, 11.05.2020: Die SCM ? School for Communication and Management bietet ab dem 25. Mai den Online-Kurs “Interne Kommunikation ? How-to für Anfänger*innen und Fortgeschrittene” an.

In 8 Lektionen und insgesamt rund 30 Lehrvideos beleuchtet der Kurs die wichtigsten Grundlagen der internen Kommunikation. Basierend auf einem modernen IK-Verständnis vermittelt er den Teilnehmenden direkt einsetzbare Instrumente für einen effektiven, strukturierten Kommunikationsansatz. Der Kurs ist praxisnah angelegt und deckt folgende Themenbereiche ab:

? Definition, Rolle und Aufgaben der internen Kommunikation

? Phasen des Kommunikationsprozesses

? Bezugsgruppen

? Kommunikationswege und Kanäle

? Ziele und Struktur

? Erfolgsmessung

Die Online-Lerneinheiten stehen den Teilnehmenden sechs Monate auf Abruf zur Verfügung, Kursstart und Lerntempo können individuell gestaltet werden. In Übungsaufgaben wenden sie das neu erworbene Wissen unmittelbar an. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden ein persönliches Online-Live-Coaching und ein Zertifikat nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

Der Online-Kurs richtet sich branchenübergreifend an Mitarbeitende, Kommunikationsmanager*innen und Führungskräfte aus Unternehmen, Verbänden und Organisationen, die sich im Bereich der internen Kommunikation professionalisieren und einen ersten Überblick über interne Kommunikation gewinnen möchten. Er spricht sowohl Einsteiger*innen als auch Fortgeschrittene an, die bereits erworbene Kompetenzen vertiefen möchten.