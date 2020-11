Neuer Portfolio-Film der SAP EWM Pioniere von LogiPlus

?Wir sind LogiPlus! Logistik und SAP bilden den Kern unserer DNA!? Mit diesen Worten startet der kurzweilige und modern gestaltete Portfolio-Film der Supply Chain-Experten aus Ludwigshafen am Rhein. Im Rahmen des 20-jährigen Firmenjubiläums stellt dieser Film neben dem Website-Relaunch im April diesen Jahres und einem neuen Corporate Design einen weiteren Meilenstein in der Außendarstellung des Beratungsunternehmens dar.

Der Movie verschafft in rund vier Minuten eine umfassende Übersicht über das gesamte Leistungsspektrum zur Optimierung der Logistik von Unternehmen. ?Das Video zeigt eindrucksvoll, wie wir die Wertschöpfungskette ganzheitlich betrachten und unsere Kunden entlang der gesamten Supply Chain unterstützen können.?, erläutert LogiPlus-Gründer und Geschäftsführer Thilo Matheis. Und versäumt nicht, zu ergänzen: ?Da wir jedoch in der Intralogistik unseren Ursprung haben und dort immer noch der Hauptfokus unserer Aktivitäten liegt, widmen wir in diesem Film der Lagerlogistik natürlich besondere Aufmerksamkeit.?

So wird die ganze Bandbreite der SAP-Lösungen für das Lager dargestellt: SAP Extended Warehouse Management (EWM), SAP Stock Room Management als Nachfolger von SAP WM und SAP MFS. Wobei ein Hauptaugenmerk auf der Rapid Deployment Solution LP PoweredEWM liegt, mit der SAP EWM in nur 12 Wochen eingeführt werden kann.

Abgerundet wird der Portfolio-Movie durch die Darstellung von eigenentwickelten Add-Ons, mit denen Gaps im SAP-Standard geschlossen werden können. LogiPlus-Urgestein Matheis beschreibt den Leitgedanken der Logistikexperten kurz und prägnant: ?Die maßgeschneiderte Optimierung der Supply Chain mit SAP! Das ist unsere Mission!?

Wer sich selbst ein Bild von der umfassenden Expertise der SAP- und Logistikexperten machen möchte, kann sich den deutschsprachigen Film auf der LogiPlus Website und über den YouTube-Kanal von LogiPlus ansehen.

Im Jahr 1999 von ehemaligen Mitarbeitern der SAP gegründet bietet das in Ludwigshafen am Rhein ansässige SAP Beratungshaus passgenaue Konzepte und Lösungen zur Optimierung und Digitalisierung der Supply Chain. Als SAP Silver Partner und ausgezeichnet mit der SAP Recognized Expertise in Supply Chain Management liegt der Fokus unter anderem auf den Lösungen SAP EWM, SAP MFS, SAP Stockroom Management, SAP TM sowie SAP S/4HANA.

Die End-to-End Services reichen von der Strategie- und Prozessberatung über die Entwicklung, Integration und Implementierung der Lösungen bis hin zum Betrieb und Support.