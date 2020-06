Neuer Service von foodjobs.de: Mit Active Sourcing passende Kandidaten schnell und effektiv finden

?Die zeitnahe Besetzung offener Stellen bleibt fu?r Nahrungs- und Genussmittelhersteller schwierig?, so lautete die Headline der Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss e.V. am 15. Januar 2020 in ihrem Bescha?ftigtenbericht 01/2020. Die durchschnittliche Vakanzzeit in der Erna?hrungsbranche betra?gt mittlerweile 154 Tage und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Gerade Positionen bis 80 TEUR sind besonders schwer zu besetzen. Aufgrund des demographischen Wandels bewegt sich der Arbeitsmarkt zunehmend zum Kandidatenmarkt. Unbesetzte Stellen fu?hren nicht nur zu finanziellen Verlusten, sondern auch zu Unzufriedenheit bei den Kollegen, da diese die Mehrarbeit u?bernehmen mu?ssen.

Als Online-Jobbo?rse mit starker Pra?senz in den Social Media Kana?len bietet foodjobs.de jetzt zusa?tzlich zur Schaltung von Stellenanzeigen einen Active Sourcing Service speziell fu?r die Lebensmittelbranche an. Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen der Lebensmittelbranche, in denen Personaler neben der Mitarbeitergewinnung auch gleichzeitig die Personalentwicklung, die Entlassung von Mitarbeitern bis hin zur Personaladministration allein oder im kleinen Team meistern mu?ssen, bleibt wenig Zeit fu?r Online-Themen wie Active Sourcing.

?Wir von foodjobs.de unterstu?tzen das Recruiting und beraten die Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft kompetent und ehrlich? so Bianca Burmester, Gescha?ftsfu?hrerin der foodjobs GmbH. Mit dem neuen Active Sourcing Service bietet foodjobs.de eine schnelle Lo?sung fu?r die Besetzung von Positionen bis 80 TEUR Gesamtvergu?tung p.a. Zusa?tzlich zur Schaltung der Stellenanzeige startet zeitgleich das Active Sourcing. Anhand der relevanten Keywords erfolgt eine systematische Suche im internen Kandidatenpool von foodjobs.de sowie in verschiedenen sozialen Netzwerken und lebensmittelspezifischen Plattformen. Mit dieser Kombination werden sowohl die aktiv suchenden wie auch die passiv suchenden Kandidaten angesprochen.

Fu?r den Active Sourcing Service hat foodjobs.de Theresa Gru?ner als Partner Talent Acquisition ins Team geholt. Die Diplom Soziologin ist Spezialistin fu?r Personalvermittlung und Recruiting und war u?ber 5 Jahre bei den Rau Consultants als Personalberaterin fu?r die Lebensmittelindustrie ta?tig. Sie verantwortet nun das Active Sourcing bei foodjobs.de und begleitet die Kunden dabei, die richtigen Talente im Markt anzusprechen und fu?r sich zu gewinnen. Gleichzeitig steht sie als Beraterin den Kandidaten mit Engagement, Leidenschaft und Fachwissen zur Seite.

Weitere Informationen finden Sie auf www.foodjobs.de/active-sourcing

foodjobs.de ist das Jobportal der Lebensmittelbranche.

Wer in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchte, dem bietet foodjobs.de als Karrierebegleiter genau die passenden Job-Angebote, die richtige Orientierung und konkrete Tipps. Für Unternehmen ist foodjobs.de die lebensmittelspezifische Jobbörse für gezielte Personalsuche und Employer Branding. Mit dem wachsenden Partner- Netzwerk bietet foodjobs.de zusätzlich Medienberatung und einen Active Sourcing Service für Positionen bis 80 T? Gesamtvergütung p.a.