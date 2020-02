Neuer SKZ-Inspektor für die Region Middle East / Nordafrika im Einsatz

Khaisar Syed, technischer Manager von SKZ Plastics Laboratories Middle East L.L.C. am Standort Abu Dhabi, hat seine Qualifikation zum SKZ-Inspektor für Rohrsysteme erfolgreich abgeschlossen.

Syed wurde nach SKZ-internen Anforderungen zum Inspektor qualifiziert und darf jetzt offiziell für die akkreditierte Inspektionsstelle des SKZ als Inspektor in der Fremdüberwachung von Rohrsystemen eingesetzt werden.

Die erste eigenständige Inspektionsreise führte ihn zu dem Rohr- und Formteilhersteller Bahrain Pipes BSC in Salmabad, Bahrain. Im Rahmen des Audits durfte Syed dem Kunden eine Urkunde für die 10-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem SKZ überreichen.

?Wir sind sehr froh, dass Herr Syed seine Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen hat und dem SKZ ab sofort als Inspektor für die Region Middle East / Nordafrika zur Verfügung steht?, betont Dr. Jürgen Wüst, stellvertretender Geschäftsführer des Geschäftsbereiches Prüfung.

?Die Einbeziehung einer neutralen und unabhängigen Stelle in die Qualitätssicherung von Kunststoffprodukten gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Das SKZ als akkreditiertes Prüflabor, Inspektionsstelle und Zertifizierungsstelle nimmt die Aufgaben der Qualitätssicherung und Fremdüberwachung im Interesse des Endverbrauchers sehr ernst und trägt dieser Entwicklung mit der Ausbildung von fachkundigen Inspektoren Rechnung?, so Wüst weiter.

Khaisar Syed ist als Ingenieur seit 2014 für das SKZ in Abu Dhabi tätig und hat 2018 nebenberuflich den Abschluss Master of Business Administration erworben. Weiterhin hat er erfolgreich eine Ausbildung zum zertifizierten Schweißer und zur zertifizierten Schweißaufsicht für PE-Rohre nach den DVGW Arbeitsblättern GW 330 und GW 331 absolviert.

