Neuer Solarpark mit 101 MWp in den Niederlanden geplant

Staadskanaal ist das vierte Projekt von Goldbeck Solar, welches das EPC-Unternehmen mit dem chinesischen Photovoltaik-Konzern Chint Solar und dessen Tochterfirma Astronergy durchführen wird. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, um den Solarpark im Herbst 2020 ans Netz anschließen zu können.

Fertigstellung im Herbst 2020 geplant

Wie schon beim Solarpark Midden-Groningen vertraut Chint Solar auch bei seinem nächsten Projekt auf die Erfahrung von Goldbeck Solar, das wieder als Generalunternehmer des Konzerns agieren wird. Der neue Solarpark soll auf einer mehr als 100 Hektar großen Fläche bei Groningen errichtet werden und am Ende über eine installierte Leistung von 101 MWp verfügen. Hierfür werden wieder Astronergy- mono Perc half cut Module mit 410 Watt genutzt.

Auch Goldbeck Solar vertraut wie beim Solarpark Midden-Groningen erneut auf Greencells als Partner, um das ambitionierte Vorhaben erfolgreich umzusetzen Der erste Spatenstich im März markierte den Beginn des Solarparks, der innerhalb von acht Monaten fertiggestellt und ans Netz angeschlossen werden soll. Für einen reibungslosen Ablauf ist vor allem die Koordination zahlreicher Gewerke notwendig, um den Netzanschluss im Oktober zu ermöglichen. Auf Netzanschlussseite setzt Astronergy deshalb wieder auf die Zusammenarbeit mit ABB.

“In den Niederlanden sind bereits mehrere Solarparks für Chint Solar gebaut und in Betrieb genommen worden. Wir schätzen das Vertrauen von Chint in unsere Erfahrung mit dem kompletten EPC- und O+M-Service von Multi-Megawatt-Solarparks und freuen uns darauf, Staadskanaal innerhalb der geplanten Zeit anzuschließen”, fasst Tobias Friedrich, Leiter Solar Netherlands von Goldbeck Solar, zusammen.

Grüne Energie für mindestens 50.000 Haushalte

Nach erfolgreicher Fertigstellung im Herbst 2020 verfügt Staadskanaal gemeinsam mit Buinerveen über eine Gesamtgröße von 146 MWp. Das macht das Projekt zum größten in den BeNeLux-Ländern, das direkt über einen Anschlusspunkt an das TenneT-Hochspannungsnetz verfügt. Sobald der Solarpark offiziell eröffnet worden ist, versorgt er mindestens 50.000 Haushalte in den Niederlanden mit grüner Energie. Auf diese Weise lässt sich der jährliche CO2-Ausstoß um 60.000 Tonnen reduzieren.

