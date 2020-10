Neuer Stromsparender 32-Bit Arm?Cortex?-M0+ Flash-Mikrocontroller von Epson

Die Seiko Epson Corporation (TSE: 6724, “Epson”) erweitert mit dem S1C31W65 die S1C31W Familie unter den sehr stromsparenden 32-bit Arm?Cortex?-M0+ Mikrocontrollern um einen weiteren Flash Mikrocontroller. Der S1C31W65 ist der erste 32-bit Arm?Cortex?-M0+ Mikrocontroller der einen integrierten LCD Treiber für segmentierte Displays besitzt.

Elektronische Geräte für Industrie-und Konsumeranwendungen sollen immer mehr IoT tauglich entwickelt werden, was mit einer Zunahme der Funktionalität verbunden ist. D.h. einerseits benötigen Systeme mehr Rechenleistung und andererseits soll der Stromverbrauch sinken. Durch den Einsatz von Epson–s integrierter und energiesparsamer Displaytreibertechnologie in Kombination mit dem stromsparenden 32-bit Arm?Cortex?-M0+ Prozessor kann dieses Ziel sehr gut erreicht werden. Ähnliche Anforderungen werden an ?Wearable? Anwendungen gestellt, bei denen bei wachsender Funktionalität und unter Einsatz eines Displays eine immer längere Batterielebensdauer erwartet.

Der S1C31W65 kann mit einer Taktfrequenz von bis zu 33MHz betrieben werden. Der Mikrocontroller verbraucht im Schlafmodus*1?lediglich 0.3?A und im aktiven Betrieb 130?A/MHz*2. Zusätzlich bietet er einen integrierten LCD-Treiber um ein Display mit bis zu 416 Segmenten anzusteuern. Die Teilspannungen für den Betrieb eines LCD Displays werden von einem integrierten Spannungsbooster*3?generiert, sodass der Displaykontrast konstant bleibt, selbst wenn die Versorgungsspannung sinkt. Alternativ kann die Displayspannung auch mittels Software geregelt werden. Der Mikrocontroller bietet durch den integrierten Spannungsbooster die Möglichkeit den LCD-Kontrast unabhängig von der Versorgungsspannung stabil zu halten und LCD-Displays mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen anzusteuern. Der S1C31W65 bietet eine Vielzahl an Peripherieschaltkreisen, wie z.B. verschiedene Timer, eine Echtzeituhr, einen R/F Wandler*4?einen Analog Digital Wandler und einen Temperatursensor. Der Mikrocontroller kann bis zu einer Temperatur von +105?C und in einem Versorgungsspannungsbereich von 1.8V bis 5.5V betrieben werden, dies ist vor allem für Industrie-und Konsumeranwendungen mit Sensoranbindung wichtig.??

Produktmerkmale

128 kB integrierter Flashspeicher der Self-Programming unterstützt

LCD Treiber mit bis zu 416 Segmenten und integriertem Spannungsbooster für die Displayversorgungsspannung

Versorgungsspannungserkennung (SVD), d.h. eine externe Spannungsversorgungsüberwachung wird nicht benötigt

Echtzeituhr (RTC)

R/F Wandler, Analog Digital Wandler, Temperatursensor und Referenzspannungsgenerator

Universal Port Multiplexer (UPMUX) Schaltkreis, Funktionen der Eingänge/Ausgänge (I/O Pins) können mittels Software zugewiesen werden

Weitere Produktmerkmale

Betriebsspannungsbereich: 1.8V ? 5.5V

Betriebstemperaturbereich: -40?C bis +105?C

CPU-Taktfrequenz bis 33MHz und schnelle Aufwachzeit von max. 2?s*5?aus dem Schlafmodus?

Sehr stromsparender 32.768kHz Quarz Oszillator oder integrierter 32kHz Schaltkreis

*1 Entspricht dem Deep Sleep Mode des Cortex?-M0+ 32-bit RISC Prozessor

*2 Wenn VD1 Spannungsmode gleich Mode 1 ist

*3 Externe LCD Spannungsgenerierung wird unterstützt

*4 A/D Wandler basierend auf RC Oszillation Messprinzip. Hierbei werden Widerstandsänderungen in einen äquivalenten Frequenzwert gewandelt. Sehr hohe Messgenauigkeit wird mit Hilfe eines 24-bit Zählers erreicht, dessen Ergebnis ein Maß für Temperatur und Feuchtigkeit aus der Differenz eines Referenzoszillators und eines Sensoroszillator bei identischen Messbedingungen ist.

*5 Die Zeit, die die CPU aus dem Schlafmodus mit dem 32-MHz Takt benötigt, um die Vektortabelle zu lesen?

Anmerkung:

Mehr Informationen zu diesem Produkt findet man auf der Webseite https://global.epson.com/products_and_drivers/semicon/products/micro_controller/armcore/

