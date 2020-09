Neuer Trainer der Sportschule Fichtner

Mein Name ist Adrian Rusan, ich bin 19 Jahre alt und ich habe in Griechenland 3 Jahre Taekwondo gemacht und 3 Jahr in Deutschland. Ich habe gemacht auch Karate von Weiß bis Lila Gürtel. Ich bin 3 Jahre in Deutschland und jetzt mache ich ein Ausbildung als Gesundheitstrainer in Sportschule Fichtner, Taekwondo ist mein Lieblings Sport und hat in Griechenland jeden tag Training. Ich kann vier Sprache sprechen English, Griechisch wenig Romanisch und Deutsch. Jetzt habe ich schwarz/rot Gürtel und mein ziel ist gewinn die Schwarz Gürtel.