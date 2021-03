Neuer Vorstand Michael Dierks treibt Wachstum der GBTEC Gruppe weiter voran

Die GBTEC Software AG verkündet die Neuaufstellung ihres Vorstandes. Mit Michael Dierks holt der Spezialist für die digitale Transformation einen erfahrenen Manager der Softwarebranche als Vorstandsmitglied und Chief Operating Officer (COO) in das Führungsteam der Unternehmensgruppe. Dierks, der auf mehr als 20 Jahre Management- und Beratungserfahrung in der IT und BPM Branche zurückgreifen kann, verstärkt zum 1. März 2021 das Management von GBTEC und übernimmt die strategische Leitung der Bereiche Global Services und Business Administration.

In seiner neuen Position wird Dierks die weitere Internationalisierung des Unternehmens, das sich bereits als Marktführer von prozessbasierten Digitalisierungslösungen im europäischen Raum etabliert hat, weiter ausbauen und das Kundenwachstum erheblich beschleunigen. Gregor Greinke, Gründer und Vorstandsvorsitzender von GBTEC, sagt: ?Mit Michael Dierks konnten wir einen führungsstarken Manager der deutschen Softwarebranche für unsere Marke begeistern und in unser Team holen. Seine langjährige Management- und Integrationserfahrung hilft uns dabei, die notwendigen Weichen für das weitere Wachstum zu legen und unsere Tochterfirmen in die Strategie und Philosophie der GBTEC Gruppe einzugliedern.?

Dierks freut sich auf neue Aufgaben in bekannter Umgebung: ?Der Hauptsitz von

GBTEC, Bochum, ist nicht nur mein Zuhause, sondern auch meine alte Studienheimat. Als Gregor Greinke mir seine Idee nahelegte, meinen Erfahrungsschatz aus dem BPM-Umfeld als Führungskraft einzubringen, war ich sofort begeistert. Nicht nur aus regionaler Verbundenheit, sondern vorrangig wegen der spannenden Aufgaben in einem der dynamischsten Unternehmen des deutschen Mittelstandes, freue ich mich auf meine neue Position als Vorstand bei GBTEC.?

Dierks ist diplomierter Wirtschaftswissenschaftler, mit einem Abschluss an der Ruhr-Universität Bochum. Sein beruflicher Werdegang zeichnet sich durch langjährige Führungserfahrung bei Softwareunternehmen mit Fokus auf das Business Process Management aus. Nach über 10 Jahren in führender Position bei IDS Scheer AG hat er in verschiedenen leitenden Stellen die internationale Entwicklung der Beratungssparte der Software AG mitgeprägt.

GBTEC Software AG ist Software- und Beratungsspezialist für Prozessmanagement, digitale Transformation und Business Intelligence. Das Unternehmen vereint Beratung und Softwareentwicklung erfolgreich unter einem Dach. Mit der BPM Lösung BIC bietet GBTEC eine innovative, vollumfängliche und leistungsstarke BPM-Suite zur Optimierung von Prozessen und IT-Systemen an. Zu seinen über 700 Kunden zählen sowohl zahlreiche DAX-Konzerne als auch große mittelständische Unternehmen und die öffentliche Verwaltung. Weitere Informationen unter https://www.gbtec.com/de/