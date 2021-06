Neuer Webauftritt der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark

Am 25. Juni 2021 geht die neue Webseite der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark live. Sie ist übersichtlicher gestaltet und informiert Uckermärkerinnen und Uckermärker umfassend über Angebote und Termine rund um die Themen Wissenschaft, Forschung und Studium in Brandenburg.

Auf der neuen Internetseite finden sich die Angebote der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark auf einen Blick. Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, Studierende, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger können sich über Beratungs- und Kooperationsmöglichkeiten in der Uckermark informieren. Aktuelle Veranstaltungen zu Studienorientierung, Wissenstransfer und vieles mehr verbergen sich hinter dem Menüpunkt ?Termine?. ?Unter anderem plant die Präsenzstelle im September in Kooperation mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde eine Offene Bühne im Story-Telling-Format, bei der Geschichten aus dem (Hochschul-)Leben live präsentiert werden sowie im Herbst eine wissenschaftliche Vortragsreihe unter der Überschrift ?Klimawandel und Bioökonomie? zusammen mit der Volkshochschule Schwedt. Im Bereich ?Aktuelles? finden sich Artikel zu den Themen Wissenschaft und Forschung in der Region. Durch die neue Seitenstruktur wird die Einbindung der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark in den Verbund mit den insgesamt sieben Präsenzstellen des Landes Brandenburg deutlich.

Der neue Webauftritt findet sich unter https://www.praesenzstelle-schwedt.de/.

Abgesehen von der neuen Internetseite ist die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark neben Facebook jetzt auch auf Instagram präsent.

?Die neue Webseite und unsere Social-Media-Kanäle bieten uns die Möglichkeit, noch enger mit den Partnern, Akteuren und Zielgruppen in der Region zu interagieren?, sagt Amelie Schwarzer, Leiterin der Präsenzstelle Schwedt | Uckermark.

Über die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark

Die Präsenzstelle Schwedt I Uckermark ist die zentrale Anlaufstelle in der Uckermark für alle Fragen rund um die Angebote aller Brandenburgischen Hochschulen in den Bereichen Studium, Lehre, Forschung und Praxistransfer. Das Tätigkeitsspektrum erstreckt sich dabei von der Studienorientierung für Schüler*innen und Studieninteressierte über den Personaltransfer von Hochschulabsolvent*innen in die Unternehmen der Region bis hin zur Etablierung interaktiver Veranstaltungsformate in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen der Uckermark.

Die Präsenzstelle Schwedt | Uckermark ist damit eine von derzeit sieben Präsenzstellen des Landes Brandenburg.