Neues AddOn: Allgemeinkosten in SAP weiterverrechnen

Purchase2Pay und Order2Cash – diese Prozessketten sind in Unternehmen geläufig. Die Geschäftsabläufe, die dazu zählen, finden vielfach bereits automatisiert statt. Aber was passiert, wenn Sie Rechnungen nicht oder nur teilweise zu tragen haben? Für diesen Fall hat die Consult-SK GmbH (CSK) eine komfortable Lösung zur Weiterverrechnung in SAP entwickelt: SplitUpDebit.

Bestellung rausschicken und am Ende Geld dafür erhalten ? diesen Prozess nennt die Consult-SK GmbH (CSK) ?Purchase To Cash?. In der Praxis tauchen am häufigsten zwei Fälle auf, bei denen Sachbearbeiter Vorgänge dieser Art in SAP bearbeiten müssen: (1) Der Besitzer einer großen Großimmobilie, z.B. einem Einkaufszentrum, hat diverse Mieter, auf die er eine Rechnung nach einem Kostenschlüssel aufteilen muss oder (2) ein Unternehmen/Franchiser bestellt im Umfang der Rahmenverträge und teilt die Rechnungskosten auf viele Einzelhändler auf. Weitere Fälle sind denkbar.

Fallbeispiel Unternehmen/Franchising

Anstatt für die einzelnen Vorgänge manuell FI-Belege zu erstellen, kann das SAP AddOn SplitUpDebit diese Aufgabe automatisiert übernehmen. SplitUpDebit berücksichtigt dabei individuelle Kostenaufschläge, Zahlungsvereinbarungen, Kostenstellen und Ähnliches. Das bedeutet für Sie: Jede Menge Zeit- und Kostenersparnis!

Dies gilt z.B. für die Zentralen große Einzelhandelsunternehmen, die durch Rahmenverträge günstige Konditionen für bestimmte Waren und Dienstleistungen verhandeln und diese nach Abruf oder vertraglich geregelt per se an die stationären Händler weiterverrechnen. Beispiele dafür sind:

Werbemaßnahmen (TV-Spots, Webseite, Bonusprogramme, Werbemittel, etc.)

EDV-Infrastruktur inkl. Wartung und Support

Standardwaren, Eigenmarken

Fallbeispiel Großimmobilie: Weiterverrechnung an die Mieter

Wer ein Immobilienobjekt mit mehreren Mietparteien besitzt, darf diverse Betriebskosten auf die Mieter umlegen. Zu diesen Betriebskosten können zählen:

Wasser/Abwasser

Wartung, Ablesung und Eichung von Anlagen, die den Verbrauch ermitteln

Müllbeseitigung/Reinigung/Beleuchtung von Gemeinschaftsflächen

Strom

Betrieb von Gemeinschaftsanlagen (Aufzüge, Grünanlagen, WCs, etc.)

Was kann SplitUpDebit leisten?

Wenn Sie sich in den genannten Fallbeispielen wiedererkennen, dann ersparen Sie sich zukünftig die manuelle Erstellung von Belegen und Dokumenten! Mit SplitUpDebit lassen sich eingehende Gesamtrechnungen auf einfache und transparente Weise aus den SAP AddOns der CSK-Partner z.B. DirectInvoiceControl und Solution4Invoice?mit folgenden Features weiterfakturieren:

Absprung aus dem FI-Beleg oder AFI-Centerbeleg und manuelle oder teilautomatisierte Veredelung und Buchung von Folgebelegen

Zusammenfassung und Aufteilung von Positionen

Wahlweise Verteilung auf Buchungskreise, Sachkonten, Debitoren und Kreditoren (inkl. CPD)

Automatisierte Erstellung von Dokumenten und Ablage im angeschlossenen Archiv

Buchen und Stornieren von weiterfakturierten Belegen

Übersichtsmonitor zur Anzeige aller bereits bearbeiteten Belege inkl. deren Status

Noch Fragen? Gerne! Unseren Geschäftsführer Stephan Kaup erreichen Sie unter?stephan.kaup@consult-sk.de?oder unter?+49 571 78343510

Die Consult-SK GmbH (CSK) mit Sitz in Minden ist seit 2013 deutschland- und europaweit als SAP? Prozessberatung für namhafte Einzelhandelsunternehmen tätig. Zu den Leistungen und Kompetenzen des SAP Silver Partners zählen kundenspezifische Anpassungen von SAP? Addons, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in den Bereichen Purchase2Pay und Order2Cash sowie die Entwicklung eigener SAP? Softwarelösungen.