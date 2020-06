Neues Angebot von Heise Medien

Hannover, 23. Juni 2020 ? Heise Medien bündelt ab sofort das vertiefende Know-how, das IT-Security-Experten und Datenschutzverantwortliche heutzutage in Unternehmen für die IT-Sicherheit benötigen. Das Paket heise Security Pro umfasst Tickets für Konferenzen, Webinare und Messen, einen wöchentlichen Newsletter, Lizenzen für heise+ und als Highlight einen Zugang zur heise Security Expertenplattform mit der Möglichkeit, sich zu vernetzen. Das Paket kostet regulär 995 Euro im Jahr, der Einführungspreis liegt bei 495 Euro.

?Durch das neue Profi-Paket wird das Online-Angebot von heise Security nicht eingeschränkt: Die Redaktion liefert nach wie vor alle wichtigen News und Hintergrund-Informationen rund um die IT-Sicherheit kostenlos und aktuell?, erklärt Jürgen Schmidt, Senior Fellow Security bei Heise Medien. ?heise Security Pro richtet sich an IT-Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche in Firmen, die auch die kostenpflichtigen Angebote von heise Security nutzen wollen und sich zusätzlich mehr Kontakt zur Redaktion und anderen IT-Security-Profis wünschen.?

Das Paket berechtigt zur Teilnahme an allen Security- und Datenschutz-Webinaren auf heise online und an der jährlichen heise Security Konferenz; zusätzlich enthält es drei heise+ Lizenzen mit allen Inhalten aus c?t, iX, Technology Review, Mac & i, Make und c?t Fotografie. ?Selbstverständlich gehört auch unser bewährtes Anti-Viren-System Desinfec?t zum Bundle?, sagt Schmidt. Darüber hinaus bietet die aktuell im Aufbau befindliche Expertenplattform unter anderem exklusive Themen-Specials wie ?Ask me Anything?, einen wöchentlichen Newsletter und Chat-Möglichkeiten.

Das Profi-Paket für IT-Security kostet 995 Euro im Jahr. Bis zum offiziellen Start der neuen Expertenplattform gibt es ein Einführungsangebot, bei dem das erste Jahr auf 495 Euro reduziert ist und trotzdem bereits alle Webinare, Konferenzen und Lizenzen für heise+ umfasst.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für heise Security Pro zu registrieren, finden Unternehmen unter: heise.de/heisec-pro

Heise Medien steht für hochwertigen und unabhängigen Journalismus. Wir verlegen mit c–t und iX zwei erfolgreiche Computertitel, das zukunftsweisende Technologiemagazin Technology Review sowie das mehrfach ausgezeichnete Online-Magazin Telepolis. Unser Internet-Auftritt heise online ist das Leitmedium für deutschsprachige Hightech-Nachrichten. Mit Konferenzen, Seminaren und Workshops spricht heise Events ein gehobenes IT-Fachpublikum an. Geschäftsführer der Heise Medien GmbH & Co. KG sind Ansgar Heise und Dr. Alfons Schräder. Heise Medien ist Mitglied im VDZ – Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, BITKOM ? Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. und eco ? Verband der Internetwirtschaft e. V.