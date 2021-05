Neues auf dem Singles-Börsen-Markt ? App ?Heimlich?

Nach einer langen Zeit der Weiterentwicklung und umfangreichen Erfahrung ist die Zeit nun gekommen. Die neue von Lin Trade Media LTD überrascht alle Anwesenden in dieser Branche mit ihren einzigartigen Möglichkeiten.

?Heimlich? unterscheidet sich grundlegend von anderen Apps und läuft auf einem System, das auf diesem Markt völlig neu ist. ?Heimlich? fokussiert sich ausschließlich auf geheime Geständnisse / Chatten / Punkten / Daten, und bietet seinen Nutzern zusätzlich auch noch die Option als ein realer Entertainer hier mitmachen zu können und vollständige Eigeninitiativen walten zu lassen? – und so etwas ist eine völlig neue Leistung, die diesen Markt erheblich bereichert. Zu diesem Zweck muss allerdings jeder Teilnehmer einer gründlichen Verifizierung (gültiges Dokument mit Foto!) unterzogen werden, um sicherzustellen, dass nur echte Benutzer diese einmalige Gelegenheit erhalten. Somit sind hier Fakes komplett ausgeschlossen!

Auf ?Heimlich? wird Menschen zudem noch die Gelegenheit geboten, die heimlichsten Vorkommnisse, die ihnen widerfahren sind, anderen offenbaren zu können. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies über ein unvergessliches sexuelles Wagnis oder eine große verliebte Hingabe ist,? es können geheime Gedanken ausgetauscht, und aphrodisierende Gefühle dabei entwickelt werden, oder geheime Verhaltensweisen aufgedeckt und miteinander verhüllte sexuelle Orientierungen herausgefunden werden, um dabei konforme Nutzer und deren Geständnisse kennenzulernen. Somit können auf Heimlich.com verschiedene mysteriöse Ereignisse einfach und sicher an die Menschen übertragen werden, deren Interesse erweckt werden soll, und gleichzeitig können viele interessante Dinge von anderen Benutzern erfahren werden. Auf der Grundlage all dieser Optionen können dieselben Interessen sofort erkannt und eine große unterstützende Rolle bei der Kontaktaufnahme generiert werden.

Genau jetzt, wo jeder mit der nicht enden wollendem Covid-19 Problematik und seinen Einschränkungen zu kämpfen hat, ist Heimlich.com eine sehr große Erleichterung für alle Singles. Denn dieser App ist es gelungen, dass sich niemand mehr isoliert vorkommen muss, und sie bringt Schwung und Kurzweile in jeden Alltag. Und da dieses System es auch ermöglicht, als ein Entertainer aufzutreten, ist ?Heimlich? so exklusiv und ungewöhnlich, sodass mit diesen Optionen noch kein anderes Portal mithalten kann. Zusätzlich ist noch die Aussicht eines privaten Chats gegeben, der den gesamten Vorgang sehr einfach und völlig anonym macht.

Des Weiteren kann ?Heimlich? ?auch noch mit einem sehr interessanten Punktesystem einen äußerst positiven Eindruck vermitteln. Denn hier können Nutzer an Hand von verschiedenen auszuführenden Aktionen Punkte sammeln, wie vergleichsweise für Anmerkungen und Bewertungen gelesener heimlicher Stories, virtuelles Geschenkeversenden, Übertragungen von Fotos und Videos, Einladungen anderer Personen zur Teilnahme am Chat, eigene heimliche Begebenheiten enthüllen, oder einfach mit einem Bewerben von ?Heimlich? -Fähigkeiten an Interessierte. Gesammelte Punkte können als Amazon-Gutscheine abgehoben oder im Chat angewandt werden. Amazon-Gutscheine werden ganz einfach per E-Mail an die Benutzer gesendet. So kann ein Aufenthalt auf der Website von Heimlich.com völlig kostenlos getätigt, als auch noch mittels den Gutscheinen Geld freigeschaltet werden.

Die größte Besonderheit, die diese App jedoch zu bieten hat, ist die Option, dass jeder Benutzer die Chance erhält die Rolle eines echten Entertainers zu übernehmen. Diese Option wurde auf diesem Markt noch bei keinem Portal entdeckt, und wird nebenbei noch so sicher gehandhabt (Verifikation), sodass Fälschungen keine Möglichkeit zur Teilnahme haben. Denn diese Art der Authentifizierung kann sicherstellen, dass der Benutzer tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt.

Ein Entertainer zu sein ist nicht nur eine interessante Herausforderung und großartige Unterhaltung, sondern man wird auch auf mehr Leute treffen und diese kennenlernen. Eine Verantwortung für den Chat-Prozess wird übernommen und das freie Handeln in alle Kontaktrichtungen gewährleistet. Je nach Befinden kann das Profil ein- oder ausgeblendet werden, und vor allem – man empfängt dabei eine Menge wertvoller Punkte. Dies alles ist nur mit der neuen ?Heimlich?-App möglich! Wenn Benutzer als ungeeignet eingestuft werden, besteht die Möglichkeit, diese zu blockieren.

All dies macht diese App sehr speziell und einmalig in dieser Branche.

?Heimlich? liefert somit alle Funktionen einer App für Singles, sodass diese auf diesem Markt aktiv sein können und viele Möglichkeiten und eine Vielfalt an Auswahl erhalten. Es kann verborgene Erlebnisse liefern, Neugierde und Spannung erwecken, Antworten zu antizipieren, und es kann auch verwendet werden, um provokative Intimität zu entdecken und Leute zusammenführen, die dieselben Vorlieben haben.

?Heimlich? ist also die erste App, die diese cleveren Optionen zeigt und dem Chat-Markt an der Single-Börse viel Lebendigkeit, Aktivität und Abwechslung gibt!

Eine sachgemäße Verifizierung stellt sicher, dass hier keine gefälschten Konfigurationsdateien existent sind. Die Anwendung kann auf Geräten mit iOS und Android verwendet werden. Dank eines einfachen Anmelde- und Registrierungsprozesses kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist, sogleich aktiv an dieser eindrucksvollen App teilnehmen.

