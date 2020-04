Neues aus dem Enterprise Service Management

Die DCON Software & Service AG hat einen zentralen Zugangspunkt für alle ihre Mitteilungen, Geschichten und Informationen ins Leben gerufen: den DCON Newsroom. Hier veröffentlicht das Software- und Beratungsunternehmen ab heute seine Neuigkeiten aus den Themenbereichen des IT- und Enterprise Service Managements.

Unter www.dcon.de/newsroom hat DCON einen Bereich geschaffen, in dem Medienvertreter, Kunden, Interessenten und Bewerber direkt fündig werden: Der neue DCON Newsroom ist die übersichtliche Anlaufstelle für jeden, der sich über die aktuellen Entwicklungen des Beratungs- und Softwareunternehmens informieren möchte. Zukünftig werden hier Produkt-Neuigkeiten veröffentlicht, Trendthemen der Branche aufgegriffen und Unternehmensaktivitäten geteilt.

Wichtig ist und bleibt den Köpfen hinter diesem digitalen Newsroom aber auch, hin und wieder mit der distanzierten Berichterstattung klassischer Presse-Portale zu brechen. ?Wir möchten Gesicht zeigen, authentisch und persönlich auftreten?, sagte Naomi Seibert, Expertin Unternehmenskommunikation bei DCON. ?Inspirierende Hintergrundgeschichten und echte Einblicke in unsere Unternehmenskultur gehören für uns deshalb genauso in den Newsroom wie Release-Updates unserer Software.? ?

In diesem Sinne lädt der neue DCON Newsroom dazu ein, jederzeit und überall sowohl auf ein breites Angebot an Zahlen, Fakten und Bildern als auch an persönlichen Erfahrungsberichten zuzugreifen. Er ist ebenso Informations- wie Kennenlern-Angebot: Hier berichtet das mittelständische Unternehmen mit Hauptstandort in Kaiserslautern selbst von seiner Software Servity, von seinen Consulting-Themen und davon, was den über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Herzen liegt.

Die DCON Software & Service AG ist ein Beratungs- und Softwareunternehmen für Enterprise Service Management. Mehr als 25 Jahre Erfahrung und die Expertise der über 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen das Unternehmen zu einem kompetenten Ansprechpartner für namhafte Kunden wie Daimler, BWI und Unisys. DCON verfügt über drei Standorte: Kaiserslautern, Stuttgart und Bremen.

Die Beratungsleistungen im Enterprise Service Management, Output Management und die Software Servity ermöglichen es Unternehmen, die Prozesse ihrer Service-Organisation zu automatisieren und zu managen. Die DCON Beraterinnen und Berater übertragen Best Practice Frameworks wie ITIL in die Praxis des Enterprise Service Managements.

Bei DCON hat Mitarbeiterzufriedenheit einen hohen Stellenwert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in einer positiven Atmosphäre, die sich durch gegenseitige Wertschätzung, eine gelebte Open-Door-Policy und firmenweites Du auszeichnet. Das Unternehmen bietet ein breites Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten und langfristige berufliche Perspektiven. Es trägt die Auszeichnungen ?Top Company? und ?Open Company? des Arbeitgeberbewertungsportals kununu.