Neues aus der dynabook X-Serie: Mobilität im Großformat mit 15,6 Zoll Notebook Tecra X50-F

Extrahelles und gleichzeitig stromsparendes 15,6?? Full-HD Display mit IGZO-LCD-Technologie

Maximale Akkulaufzeit bei minimalem Gewicht

Umfangreiche Konnektivität durch zahlreiche Anschlüsse

Die Dynabook Europe GmbH komplettiert mit der Tecra X50-F die X-Serie um sechs Konfigurationen, die eine komfortable Bildschirmdiagonale von 15,6 Zoll aufweisen. Die Neuzugänge überzeugen darüber hinaus durch ein besonders helles und gleichzeitig stromsparendes Display, ermöglicht durch die IGZO-LCD-Technologie aus dem Hause Sharp. Trotz des großen Bildschirms und einer Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden* (modellabhängig) ist die Tecra X50-F mit einem Gewicht ab 1,42 Kilogramm** federleicht. Denn mobiles und gleichzeitig bequemes Arbeiten schließen sich bei dynabook auch weiterhin nicht aus. Dank des robusten Magnesiumgehäuses sind die leistungsstarken Bestandteile der neuen Tecra-Reihe optimal geschützt. Die Tecra X50-F-Modelle sind in Deutschland zu folgenden Preisen (jeweils UVP inkl. MwSt.) erhältlich:

Tecra X50-F-11F: 1.583 Euro

[Intel® Core? i5-8265U, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB M.2 PCIe SSD, Full-HD Display mit In-Cell-Touch-Technologie]

Tecra X50-F-11E: 1.595 Euro

[Intel® Core? i5-8265U, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB M.2 PCIe SSD, Full-HD Display mit 470 NIT]

Tecra X50-F-139: 1.787 Euro

[Intel® Core? i5-8265U, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB M.2 PCIe SSD, Full-HD Display mit 470 NIT, LTE]

Tecra X50-F-127: 2.507 Euro

[Intel® Core? i7-8565U, 16 GB DDR4 RAM, 1 TB M.2 PCIe SSD, Full-HD Display mit 470 NIT]

Tecra X50-F-13H: 2.687 Euro

[Intel® Core? i7-8565U, 16 GB DDR4 RAM, 1 TB M.2 PCIe SSD, Full-HD Display mit 470 NIT, LTE]

Tecra X50-F-13J: 3.215 Euro

[Intel® Core? i7-8565U, 32 GB DDR4 RAM , 32 GB Intel® Optane? Speicher + 1 TB QLC 3D NAND, Full-HD Display mit 470 NIT, LTE]

Mobiler Arbeitsplatz im Großformat

Die sechs neuen Modelle der Tecra X50-F-Reihe sind nicht nur ideale Begleiter im Businessalltag, sondern ermöglichen an nahezu jedem Ort das Arbeiten mit einem großformatigen Bildschirm. Das 15,6 Zoll (39,6 cm) große entspiegelte Full-HD Display bietet ideale Voraussetzungen für Produktivität und Komfort ? sowohl am Schreibtisch als auch unterwegs. Die IGZO-LCD-Technologie sorgt für die Darstellung eines hellen kontrastreichen Bildes, während die Bildschirminhalte besonders klar und brillant erscheinen. Die Geräte der Tecra X50-F-Reihe erreichen dabei sogar eine Helligkeit von bis zu 470 NIT**.

Leistungsstarkes Leichtgewicht

Mit einem Gewicht ab 1,42 Kilogramm sind die Tecra X50-F-Modelle ultraleicht. Auf Hochleistung müssen Geschäftsanwender dennoch nicht verzichten: Die Geräte Tecra X50-F-11F, Tecra X50-F-11E und Tecra X50-F-139 verfügen über leistungsstarke Intel® Core? i5-8265U Prozessoren sowie ultraschnelle 256 GB Solid State Drives. Noch mehr Power haben die Tecra X50-F-127 und Tecra X50-F-13H: Sie weisen einen Intel® Core? i7-8565U Prozessor und eine 1 TB SSD auf. Spitzenreiter ist die Tecra X50-F-13J: Sie hat ebenfalls einen Intel® Core? i7-8565U Prozessor und ist darüber hinaus mit einer 1TB QLC-3D-NAND-SSD plus 32 GB Intel® Optane? Speicher ausgestattet. Dank der langen Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden* (modellabhängig) schaffen die Kraftpakete bis zu zwei Arbeitstage ohne Steckdose.

Konnektivität in allen Situationen

Die schlanken Tecra X50-F-Modelle entsprechen mit einer Höhe von lediglich 1,7 cm ungefähr dem Durchmesser einer 1-Cent-Münze. Dennoch sind eine Vielzahl an Anschlüssen verbaut, die sogar an fremden Arbeitsorten für umfassende Konnektivität sorgen. Neben zwei USB 3.0 Ports sind in den Geräten zwei USB 3.1 Typ-C? Ports mit Thunderbolt 3 Technologie verbaut, welche es erlauben über diese Schnittstelle in Hochleistung Daten ? auch Videoinhalte ? zu übertragen und das Notebook mit Strom zu versorgen. Die in allen Modellen vorhandene HDMI-Schnittstelle ermöglicht die Übertragung von hochauflösenden Videoformaten wie zum Beispiel 4K. Über einen externen USB Typ-C? Dock aus dem Portfolio von dynabook lassen sich zahlreiche Peripheriegeräte mit der Tecra X50-F verbinden. Anwendern wird dadurch ein müheloser Wechsel zwischen einem mobilen und dem stationären Arbeitsplatz ermöglicht ? ein weiterer Beleg für die alltagstaugliche Praktikabilität der dynabook-Produkte.

Garantierte Zuverlässigkeit

Das hochwertige Gehäuse aus Magnesium ist nicht nur leichter als Kunststoff, sondern auch deutlich robuster als Pendants aus Aluminium. Eine spezielle Wabenstruktur sorgt für eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit, sodass die Geräte jeglichen Strapazen des Geschäftsalltags standhalten. dynabook stellt höchste Qualitätsanforderungen an ihre Geräte, weshalb die neuen Tecra X50-F-Geräte wie schon ihre Vorgänger den strengen Richtlinien des MIL-STD-810 Testverfahrens entsprechen. Tritt wider Erwarten innerhalb des ersten Jahres ab Kaufdatum doch ein Defekt auf, übernimmt dynabook im Rahmen der Reliability Guarantee nicht nur die Reparaturkosten, sondern erstattet darüber hinaus den gesamten Kaufpreis.

Maximaler Schutz durch umfangreiche Sicherheitsfeatures

Die Tecra X50-F-Reihe ist außerdem durch zahlreiche Sicherheitsfeatures bestens vor unbefugten Zugriffen geschützt. Das von dynabook entwickelte BIOS und ein integriertes Trusted Platform Module (TPM) erfüllen die Sicherheitsbedürfnisse von Unternehmen und schützen vor Datendiebstahl und -manipulation. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist die biometrische Authentifizierung: Für die Gesichtserkennung ist in allen sechs Modellen eine IR-Kamera integriert, die Windows Hello sowie Intel® Authenticate unterstützt. Die Tecra X50-F-11F verfügt zudem über ein aus Glas gefertigtes SecurePad? zur Anmeldung via Fingerabdruck.

Weitere Informationen zur Tecra X50-F von dynabook erhalten Sie hier.

* MobileMark? 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.

** Modellabhängig

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Änderungen von Produktspezifikationen und Konfigurationen sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Abweichungen des Produktdesigns und der Produktmerkmale sowie Abweichungen von den dargestellten Farben sind möglich. Irrtum vorbehalten.

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt mehrheitlich im Besitz des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.

Weitere Informationen über dynabook erhalten Sie auf unserer [url=http://de.dynabook.com/generic/business-homepage/]Webseite[/url] oder unserem [url=http://de.dynabook.com/generic/toshibytes/]Blog[/url]. Besuchen Sie auch unsere Social-Media-Kanäle: [url=https://twitter.com/dynabookDACH]Twitter[/url], [url=https://www.xing.com/companies/dynabookeuropegmbh]Xing[/url] und [url=https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope]LinkedIn[/url]. Reprofähige Bilddaten erhalten Sie auf Anfrage bei Flutlicht.