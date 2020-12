Neues Backup-System für schnelle Datensicherung

Der Groupware- und Security-Spezialist Intra2net (www.intra2net.com) führt ein neues Backup-System für den Intra2net Business Server ein. Im Zuge des neuen Release 6.9.0 werden ab sofort differenzielle Datensicherungen unterstützt. Dies verkürzt den Zeitaufwand gerade bei größeren Datenvolumina deutlich, da kein tägliches Voll-Backup mehr erforderlich ist. Die differenziellen Sicherungen enthalten jeweils nur die Änderungen ab dem letzten vollständigen Backup. Das Update auf Version 6.9.0 steht ab sofort zur Verfügung.

Wesentlich höhere Durchsatzraten

Von dem neuen Backup-System profitieren vor allem Kunden, die regelmäßig viele E-Mail- und Groupware-Daten sichern. Die Geschwindigkeit der Datensicherung lässt sich durch das differenzielle Backup um den Faktor acht steigern. So werden auf Basis einer Intra2net Appliance Pro im Schnitt Durchsatzraten von rund 50 GB/h für das Erstellen von vollständigen Backups erzielt, während bei differenziellen Backups über 400 GB/h äquivalent erreicht werden (Benchmarks jeweils mit aktivierter Kompression und ohne Verschlüsselung).

?Anwender haben jetzt die Möglichkeit, jeweils am Wochenende außerhalb der Geschäftszeiten eine vollständige Datensicherung zu erstellen. An den Werktagen können dann mehrere differenzielle Backups erfolgen. Das sorgt für hohe Datensicherheit und Integrität gemäß DSGVO-Vorgaben, ohne die Produktivität zu beeinträchtigen?, erklärt Steffen Jarosch, Vorstand der Intra2net AG.

Sichere Backup-Verschlüsselung auf Basis von AES-128-GCM

Um die Datensicherheit nochmals zu erhöhen, bietet Intra2net mit dem Release 6.9.0 darüber hinaus eine neue und auditierte Backup-Verschlüsselung. Das verwendete Kryptoverfahren basiert auf einer AES-128-GCM Verschlüsselung und folgt damit den aktuellen BSI-Empfehlungen. Das neue Backup-System beinhaltet auch die Vorhersage des benötigten Zeit- und Platzbedarfs für die Datensicherung in den Systemeinstellungen, was für mehr Transparenz sorgt. Die Speicherdauer der Sicherungen wird jetzt standardmäßig in Tagen statt in der Anzahl der Backupsätze konfiguriert.

Als Exchange-Alternative deckt der Intra2net Business Server die typischen Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen mit 5 bis 250 Mitarbeitern ab. Enthalten sind alle wichtigen Funktionen für die Zusammenarbeit im Team, etwa die gemeinsame Nutzung von E-Mails, Kalendern, Kontakten, Aufgaben und Notizen inklusive der Synchronisation von mobilen Geräten.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Release 6.9.0 ist ab sofort verfügbar. Die entsprechenden Updates stehen für Intra2net-Kunden direkt zum Download zur Verfügung.

Lizenzen für den Intra2net Business Server sind ab 290,- Euro erhältlich (Lizenz für fünf Benutzer inklusive zwölf Monaten Software-Wartung, unverbindlich empfohlener Endkundenpreis zuzüglich MwSt.).

Weitere Informationen zu den Lösungen sind zu finden unter: https://www.intra2net.com/…

Seit 2001 ist die Intra2net AG spezialisiert auf Security- und Groupware-Lösungen. Diese bieten Unternehmen einen wirkungsvollen Schutz für ihr Netzwerk und unterstützen Menschen bei der Zusammenarbeit im Team. Zu den Kunden zählen über 5.000 kleine und mittlere Unternehmen.

Weitere Informationen unter: www.intra2net.com