Neues Buch: Affiliate-Marketing – die Erfolgsformel für Neueinsteiger ab 50+

Influencer mit über 50: Senioren erobern das Affiliate-Marketing

Der erfahrene Affiliate-Coach Helmut Tietz hat 2020 ein Buch veröffentlicht, das Neueinsteigern den Weg ins Affiliate Marketing ebnet. Das Besondere daran ist seine Zielgruppe. Sein Werk richtet sich an Menschen, die die meisten Marketing-Experten gerne vergessen: Alle über 50, die ohne Vorkenntnisse, aber mit großem Interesse in dieses Thema einsteigen wollen. Etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist über 50 Jahre alt und auch Helmut Tietz selbst ist ein Ü-50er, der sich mit viel Eigenmotivation und einer großen Wissbegierde das Neuland Internet und Affiliate Marketing selbst erarbeitet hat. Er weiß, wovon er spricht – vielleicht sind seine Anleitungen gerade deshalb für die Generation 50+ so gut nachvollziehbar.

Einfache Regeln motivieren Neueinsteiger

Das Motto von Helmut Tietz ist inspirierend: Jeder kann es schaffen und sich damit sogar einen attraktiven Nebenverdienst sichern und erfolgreich sein. Sein Buch kommt ohne komplizierte Formulierungen oder unnötige Fremdwörter aus und schafft es damit, jeden abzuholen. Selbst Menschen ohne Englischkenntnisse können dank der klaren Anleitungen dem Beispiel des Experten folgen und ihr eigenes Affiliate-Business aufbauen. Tietz gibt nachvollziehbare Regeln vor, die er mit Beispielen aus seinem eigenen Werdegang untermauert. Doch schöpft er sein umfangreiches Wissen auch aus anderen Quellen. So hat er etwa zahlreiche erfolgreiche Experten im Marketingbereich interviewt, um deren Techniken und Tipps zu verstehen und weiterzugeben.

Ein Nebenverdienst im Alter ist für viele ein netter Zeitvertreib, für andere jedoch essenziell. Altersarmut ist selbst im wohlhabenden Deutschland ein Problem. Laut Statistischem Bundesamt galten 2019 etwa 15 Prozent der über 65-Jährigen als arm. Affiliate Marketing kann ein passives Einkommen schaffen, das diesem Problem entgegenwirkt. Helmut Tietz hat sich auf die Fahnen geschrieben, der Generation 50+ zu helfen, sich selbst zu helfen. Im Grunde lehrt Tietz eine spezielle Erfolgsformel, von der er selbst überzeugt ist. Schließlich ist er seit Jahren selbst mit dieser Formel erfolgreich. Nicht umsonst gewährt er seinen Lesern eine 100-prozentige Zufriedenheitsgarantie. Das Buch selbst ist kostenlos gegen Erstattung der Versandkosten auf der Internetseite von Helmut Tietz verfügbar.

Leserrezensionen: Buch vermittelt Fachkenntnisse und Motivation

Die Leser äußern sich in ihren Rezensionen bislang überwiegend positiv. Sie loben vor allem die einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung und die leichte Verständlichkeit. Das Buch erklärt das Thema Affiliate-Marketing von Anfang an, ohne jedoch oberflächlich zu sein, da sind sich die Leser in ihrem Urteil einig. Aus den Buchbewertungen auf Amazon geht auch hervor, dass die meisten Leser die essenziellen Kenntnisse mitnehmen können, die es für den Aufbau eines Affiliate-Business braucht.

Interessant ist übrigens, dass in den Kundenrezensionen zwischen den Zeilen ein Aspekt besonders deutlich wird: Das Buch vermittelt nicht nur Fachkenntnisse, sondern macht ganz nebenbei auch Mut. Die Botschaft ist klar: Man ist nie zu alt, um etwas Neues beginnen. Oder um es mit Carl Ochsenius zu sagen: “Es kommt nicht darauf an, wie alt man ist, sondern wie man alt ist”. Der Weg zu neuem Wissen beginnt mit dem Interesse für ein Thema und dem Mut, den ersten Schritt zu gehen.