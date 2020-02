Neues Bundeswehr-Kursportfolio für LEAN und SIX SIGMA

Q-LEARNING hat seine Zusammenarbeit mit dem BFD, dem Berufsförderungsdienst der Bundeswehr, weiter intensiviert. Der BFD fördert die Weiterbildung der Soldaten und -Soldatinnen während, am Ende und nach ihrer Dienstzeit. Ab sofort steht Q-LEARNING mit einem noch besser abgestimmten und spezifischen LEAN / SIX SIGMA Kursportfolio für diese Teilnehmergruppe bereit.

Projektleiterin Wiebke Opterweidt erklärt: ?Ein Soldat hat räumlich, zeitlich und inhaltlich sehr spezielle Anforderungen und Rahmenbedingungen. Mit unseren LEAN und SIX SIGMA Kursen begleiten wir diese Teilnehmer flexibel in ihrer Ausbildung, während ihrer Einsätze oder liefern Wissen geballt zwischen den Einsätzen zu. Am Ende der Dienstzeit helfen wir mit normenkonformen Inhalten und Zertifikaten gezielt beim Einstieg in die freie Wirtschaft und Industrie. Eine sehr vielschichtige, stets individuelle und anspruchsvolle Aufgabe, die wir sehr wertschätzen.?

Für diese Einsatzszenarien hat Wiebke Opterweidt mit ihrem Team ein Kurs- und Dienstleistungs-Portfolio rund um die Berufsförderungsverordnung (BFöV) und das Soldatenversorgungsgesetz (SVG) geschaffen. Im Zentrum stehen die im Bundeswehrkontext wichtigen LEAN-, SIX SIGMA- und DESIGN FOR SIX SIGMA-Methoden. Es umfasst verschiedene Angebots- und Buchungsmöglichkeiten, flexible Kurspläne und eine just-in-time Unterstützung bei allen notwendigen Formalien vor und während des Kurses.

? Zum neuen Bundeswehr-/ BFD-Programm von Q-LEARNING: www.q-learning.de/bfd

Im Q-LEARNING SHOP stehen spezielle Kurse zur Buchung bereit und auch im Q-LEARNING MAGAZIN wächst das neue Themenfeld BFD. ?Wir unterstützen und entlasten die Soldaten und Soldatinnen bestmöglich?, erklärt Opterweidt ? und fügt lachend hinzu: ?Lernen müssen sie allerdings selbst?.

? Zum BFD-Angebot im Q-LEARNING SHOP: www.q-learning.de/shop/bfd

Q-LEARNING bietet als Spezialist für Qualitätsmethoden moderne, normkonforme Aus- und Weiterbildung im Qualitätsmanagement. Stets aus der industriellen Praxis kommend, stehen am Q-LEARNING CAMPUS hochwertige und preisgekrönte Online-Kurse für flexibles und individuelles Lernen bereit. Privatpersonen, Mitarbeiter und Führungskräfte, mittelständische Unternehmen und DAX-Konzerne sowie Hochschulen und Akademien, die Agentur für Arbeit und der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr zählen zu den langjährigen Kunden von Q-LEARNING. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die herausragende Qualität der Kurse, Betreuungskonzepte und Anwendungsleistungen von Q-LEARNING.