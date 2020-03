neues deutschland: Kommentar zum gescheiterten Friedensabkommen in Afghanistan

Das Friedensabkommen zwischen USA und Taliban ist keine vier Tage

alt, da haben Letztere angekündigt, den Kampf gegen die Regierung in Kabul

wieder aufzunehmen. Zuvor wurde, als Bedingung Washingtons, gerade einmal eine

Woche reduzierter Gewalt vereinbart. Die ist jetzt vorbei, und die Taliban

wissen: Spätestens seit der Vertragsunterzeichnung am Samstag haben sie freie

Hand. Man kann zwar nicht behaupten, die Taliban hätten sich davor

zurückgehalten. Nach 19 Jahren Krieg, 2400 toten US-amerikanischen Soldaten und

zwei Billionen US-Dollar, die Washington in den afghanischen Boden versenkt hat,

wollen die USA nur noch raus, und zwar schnell. Entsprechend konnten die Taliban

bei den zweijährigen Friedensverhandlungen in Katar die meisten Bedingungen

diktieren. Ihre zentrale Forderung: Keine Verhandlungen mit der

“Marionettenregierung” in Kabul. Washington willigte ein. Und so durfte jene

Regierung, die im Zuge der “Operation Enduring Freedom” 2001 nach

US-amerikanischen Verständnis im “befreiten Land” eingesetzt wurde, zuschauen,

wie die USA mit dem Erzfeind den eigenen Untergang besiegelte. Das Abkommen wird

den Abzug aller US-Truppen aus Afghanistan bewirken. Aber eines wird es sicher

nicht bringen: Frieden.

