neues Deutschland: Kommentar zur Flucht nach Griechenland

Hunderttausende fliehen vor dem Krieg aus Syrien. Die Türkei,

eine Kriegspartei, will keine weiteren Menschen beherbergen, schickt sie nach

Europa, wo sie ihr eigentliches Ziel sehen, und gibt den zum Scheitern

verurteilten Anti-Asyl-Deal mit der EU auf. Es ist keine fünf Jahre her, da

stand Europa vor der Entscheidung, gemäß seiner menschenrechtlichen Standards zu

handeln oder diese über Bord zu werfen. Der Ausgang der 2015er Krise in der

Asylpolitik ist bekannt – damals schafften es viele Menschen unter unwürdigen

Bedingungen meist über die Balkanroute auch nach Deutschland. Ein Albtraum, der

den Geflüchteten erspart zu bleiben scheint, jetzt sind die Schotten dicht.

Dennoch kann der damalige wie heutige türkische Präsident Erdogan beim Erpressen

von Geld und Einfluss mit der Geisel Mensch erneut auf Erfolg hoffen. Denn die

Frage ist nicht, ob es Europa schafft, seine Land- und Seegrenzen zu

kontrollieren. Die EU muss sich fragen, wie weit sie zu gehen bereit ist. Die

Bilder vom türkisch-griechischen Grenzübergang bei Pazarkule/Katanies lassen

nichts Gutes erahnen. “Handelt endlich!”, heißt es nun von CSU-Politiker Manfred

Weber. Wohlfeile Worte, denn der Konservative meint alles, nur nicht rasch die

Menschen in Europa aufzunehmen. Eine solche Reaktion zeigt, dass die Lage

schlimmer ist als vor fünf Jahren: Mit dem Versagen von damals, zu einer

solidarischen Asylpolitik zu kommen, ist offenbar jeglicher Rest an Mitgefühl

verloren gegangen.

