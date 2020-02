neues deutschland: Kommentar zur Münchner Sicherheitskonferenz

Vor sechs Jahren gab es noch einen Aufschrei, als der damalige

Bundespräsident Joachim Gauck auf der sogenannten Sicherheitskonferenz in

München forderte, Deutschland müsse sich noch mehr als bisher an internationalen

Militäreinsätzen beteiligen. Heute ist dergleichen längst normal. Zwar betonten

auch die am Wochenende auf der Siko vertretenen Bundesminister die Bedeutung der

Diplomatie. Doch Außenminister Maas erweiterte ein Diktum des früheren

SPD-Verteidigungsministers Peter Struck und erklärte, Deutschlands Sicherheit

werde heute nicht mehr nur in Afghanistan, sondern “auch im Irak, in Libyen und

im Sahel” verteidigt. Und Strucks Amtsnachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer

zeigte sich einmal mehr entschlossen, die Bundeswehr an mehr robusten Einsätzen

teilhaben zu lassen. Schließlich hätten auch “Gegner” – sie nannte unter anderem

Russland als Beispiel – den Willen zum Handeln” und “zum Gebrauch militärischer

Gewalt”. Angesichts der von der Konferenz ausgehenden beunruhigenden Signale ist

Widerstand gegen die dramatische Militarisierung der Politik umso dringlicher.

Während der Siko zeigt er sich immer wieder laut und kreativ. Insgesamt aber ist

er nach wie vor zu schwach. Klimaschutz- und Friedensbewegung werden nur

gemeinsam ein bedeutendes Gegengewicht bilden können. In München gab es dafür

ermutigende Ansätze.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4521663

OTS: neues deutschland

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell