neues deutschland: Kommentarüber den gescheiterten Opportunismus in Syrien

Der türkische Präsident hat es schlau gemacht, das muss man ihm

lassen. Dem eigenen Volk und der Welt hat er einen Invasionskrieg in Syrien als

Verteidigungskrieg gegen kurdische Terroristen verkauft. Dann hat er seine

Soldaten an die vorderste Front gegen Assad gestellt, wo mit dem Angriff von

gestern bereits 54, erwartbarerweise, ihr Leben gelassen haben. Primär hatte

Erdogan auf seine Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gehofft

und darauf, dass der bilaterale Opportunismus der russischen Regierung ihm

erlaubt, den in Syrien erkämpften Raum auch auf diplomatischer Ebene verteidigen

zu können. Doch eine Eskalation sowie der damit einhergehende Zerfall

türkisch-russischer Beziehungen war unvermeidbar; das hat Erdogan offenbar

antizipiert. Der Plan B, den Bündnisbeistand zur Sicherung seiner

Annektionsgebiete bei der Nato einzufordern, wirkt überaus geschickt

eingefädelt. Vom effektivsten Druckmittel – die “Tore nach Europa” für Millionen

Flüchtlinge zu öffnen – hat man in Ankara am Freitag bereits Gebrauch gemacht.

Die Frage bleibt, wie Russland reagiert. Lange hat man Bemühungen um einen

Kompromiss vorangetrieben, vor allem weil man von beiden Seiten sich Profit

erhoffte. Durch die Intervention in Syrien konnte Moskau im Nahen Osten den Fuß

in die Tür kriegen – so weit, wie lange nicht mehr. Gleichzeitig war die Türkei

als Handelspartner zu wichtig, als dass Meinungsverschiedenheiten um den Krieg

das Geschäft vermiesen sollten. Doch nun ist die Zeit für kompromissorientierte

Bündnisse im Syrienkrieg wohl endgültig vorbei. Assad wie auch die Rebellen

bezeichnen den Kampf um Idlib schon länger als finale Schlacht. Mit einem

verstärkten türkischen Engagement wird aber eher das Gegenteil eintreten. Der

Krieg wird noch blutiger, härter, und vor allem länger, als er eh schon ist.

