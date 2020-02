neues deutschland: Linke-Chefin Kipping will mit “radikalem Pragmatismus” Kapitalismusüberwinden

Die Linke-Bundesvorsitzende Katja Kipping hofft, mit neuen linken

Mehrheiten im Bund eine “Allianz von Marktradikalen und Rechtsradikalen”

verhindern zu können. Ein Mitte-Links-Bündnis sei angesichts der Dringlichkeit

eines wirksamen Klimaschutzes und einer sozialen Politik notwendig, sagte sie im

Gespräch mit der Tageszeitung “neues deutschland” (Montagausgabe). Auch die

“Kumpanei” der CDU mit der rechten AfD mache Alternativen erforderlich. Mit

Blick auf Thüringen sagte Kipping: “Die CDU steht in der Pflicht, dafür zu

sorgen, dass es, nachdem sie diesen Schaden angerichtet hat, eine demokratische

Mehrheit gibt.” In Thüringen war am 5. Februar Thomas Kemmerich (FDP) mit den

Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten gewählt worden.

Am 17. Februar erscheint eine Flugschrift von Kipping unter dem Titel “Neue

linke Mehrheiten. Eine Einladung”. Sie spreche sich darin keineswegs nur für

eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse im Bundestag nach links aus, sondern

für ein “Zusammenspiel” mit außerparlamentarischen Bewegungen, sagte die

Politikerin “nd”. Sie hält eine “sozial-ökologische Transformation” für das

Gebot der Stunde, “um den Klimawandel aufzuhalten, aber auch, um Aufrüstung und

die Militarisierung zu stoppen und vor allen Dingen die soziale Spaltung zu

beseitigen”. Dafür brauche es “radikalen Pragmatismus, oder, um mit Rosa

Luxemburg zu sprechen, revolutionäre Realpolitik, weil jede Veränderung einen

Ansatzpunkt im Hier und Heute braucht”.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4521652

OTS: neues deutschland

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell