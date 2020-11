Neues digitales Assistanzsystem von Fasihi

Mit einem neuen digitalen Assistenzsystem bietet das Ludwigshafener Softwarehaus Fasihi GmbH Unternehmen der Industrie 4.0 ein perfektes Werkzeug für mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Fehlervermeidung in der Produktion. Mitarbeiter werden durch gezielte Informationen unterstützt: Dies können Dokumente aller Art über Handbücher, Anleitungen, Betriebs- und Verfahrensanweisungen sein, als auch Handlungsempfehlungen oder Informationen aus anderen Modulen wie z.B. einer Gefahrstoffdatenbank.

Swen Harz, Head of Technical Solutions bei Fasihi: ?Digitale Assistenzsysteme sind ein wichtiger Baustein im Hinblick auf Arbeitssicherheit, Qualität und Produktivität in der digital unterstützten Fabrik. Unternehmen profitieren von unserem ganzheitlichen Assistenzsystem, da es die Arbeit der eigenen und externen Mitarbeiter effizient gestaltet, Fehler auch im Krisenfall reduziert und es ermöglicht, Personal flexibel einzusetzen.?

In der täglichen Praxis können etwa Informationen zu Equipments einfach und übersichtlich verwaltet und über einen QR-Code (auch im Format nach DIN SPEC 91406) jederzeit abgerufen werden. Damit sind alle Mitarbeiter vor Ort bei Instandhaltungsarbeiten oder im Störfall sofort mit allen wichtigen Daten und Handlungsempfehlungen versorgt.

Übertragung von physischen Objekten und Information nach DIN SPEC 91406

Mittels des Assistenzsystems können die QR-Codes für ein Equipment/Betriebsmittel verwaltet werden. Dabei können individuelle, betriebsinterne Betriebsmittel-Kennziffern (BMKs) als auch Auto-IDs nach DIN SPEC 91406 verwendet werden.

Wird der QR-Code mit einem Smartphone oder Tablet eingescannt, werden alle verknüpften Informationen aus allen angebundenen Systemen zusammengefasst und übersichtlich dargestellt.

Das digitale Assistenzsystem von Fasihi ist eine Komplettlösung. Eingebettet in das Fasihi Enterprise Portal? (FEP) können alle Funktionen modulübergreifend genutzt werden. Es kann mit allen Modulen insbesondere aus dem EHS-Bereich verknüpft werden. Harz: ?Das FEP ermöglicht den Austausch und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Modulen. Die Anwender pflegen und verwalten Ihre Daten somit in einem einzigen System und können diese mit den Bauteilen der Anlage direkt verknüpfen?.

Ausführliche Informationen in der Broschüre ?Digitales Assistenzsystem?.

Die 1990 in Ludwigshafen/Rhein gegründete Firma Fasihi ist ein anerkannter Spezialist in der Informations- und Kommunikationstechnologie und bietet effiziente Lösungen zur Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit der webbasierten Portaltechnologie, für die das Unternehmen die Gütesiegel “Software Made in Germany” und “Software Hosted in Germany” erhielt, lassen sich anspruchsvolle firmenindividuelle Lösungen für Informations- und Kommunikationsanforderungen großer und mittlerer Unternehmen erfüllen. Bei den Kunden aus verschiedenen Branchen sind über 80 Portale im Einsatz, mit denen mehr als 80.000 Nutzer arbeiten.

Die Fasihi GmbH ist seit 2010 nach der international anerkannten Industrienorm ISO 9001 zertifiziert. Das von Fasihi entwickelte Konzept zur Sicherheit durch Verschlüsselung und Klassifizierung von Daten wurde mit dem Innovationspreis 2011 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und ist Bestandteil aller Software-Lösungen. 2014 wurde dem Unternehmen der Große Preis des Mittelstandes verliehen, 2016 erhielt es die Ehrenplakette auf Bundesebene.

Seit ihrem Bestehen schreibt die Fasihi GmbH nur schwarze Zahlen. Im Jahr 2019 erreichte der Umsatz 8,1 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeiter, größtenteils Internettechnologie-Spezialisten. Das starke Team mit seinen langjährigen Erfahrungen so-wie die innovativen Lösungen sind die Garanten für weitere Erfolge heute und in Zukunft.

Weitere Informationen unter www.fasihi.net/