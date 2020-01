Neues Digitaltest Adapterhaus

?Mit dem Aufbau eines In-Haus Adapterservice sehen wir eine Möglichkeit, um die langen Wartezeiten für den Bau der Adaptervorrichtungen für unsere Kunden und uns deutlich zu verkürzen?, so Sarah Boctor-Vauvert, CEO bei Digitaltest. Um weiterhin flexibel und schnell auf Kundenwünsche reagieren zu können, wurde dafür mit der Installation einer neuen CNC-Fräsmaschine der Maschinenpark in Kairo erweitert. Mit dieser Maschine sollen dabei die vielfältigen Produktionsmöglichkeiten gestärkt und kurze Produktionswege innerhalb des Unternehmens sichergestellt werden.

Erfahrungen im Adapterbau konnte Digitaltest bereits in der Vergangenheit in ihrer hauseigenen Test- und Reparaturabteilung sammeln, beispielsweise für den Eagle MTS 180 Pneumatik- und den Sigma MTS 300 Vakuum-Adapter. Auch wurden für interne Benchmarks und externe Projekte bereits maßgeschneiderte Condor Flying Probe Adapter vorbereitet. ?Die neueste Technologie ist unser zweistufiges Gerät mit einem Hubmechanismus für den Condor Flying Probe, der es ermöglicht, die Platine in zwei verschiedenen Stufen mit unterschiedlichen Nadelhöhen zu kontaktieren und so z.B. ICT-Test und Programmierung gemeinsam durchzuführen?, so Sarah Boctor-Vauvert.

Zusätzlich zu Adaptern kann Digitaltest kundenspezifische Leiterplattenträger mit einer unregelmäßigen Form oder einer Kante von weniger als 3 mm herstellen. Die neueste Entwicklung besteht aus einem Condor Flying Probe Universal-Leiterplattenträger, dem sogenannten Universal PCB Carrier, der für alle Leiterplatten verwendet werden kann.

Der Digitaltest In-Haus Adapter Service bietet:

Präzision durch professionelle, mechanische Konstruktions- und Bearbeitungswerkzeuge mit einem hohen Präzisionsniveau von 20 ?m.

Ausgezeichnetes Engineering mit erfahrenen Mechatronikern, die in Zusammenarbeit mit einer Hochschule eine umfangreiche Ausbildung an der Fräsmaschine absolviert haben.

Überprüfung des Adapterdesigns vorab mit dem Kunden.

PCB-Analyse mit Prüfberichten zur Spannungs- und Dehnungsanalyse gewährleisten Platinensicherheit und genaue Teststabilität.

Transparenz in Form von vollständigen Dokumentationen und Stücklistenberichten, auf die bei künftigen Änderungen des Kartenlayouts verwiesen werden kann.

Qualitätssicherung mit vorab Überprüfung des Adapters auf dem passenden Digitaltest-Testsystem. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Adapterhäusern.

Die Adapterfähigkeiten bei Digitaltest Ägypten umfassen:

Sigma Vakuum-Adapter

Sparrow Mechanischer Adapter

Eagle Pneumatische-Presse Adapter

Condor Adapter

Multi Level Fixture (inkl. Condor: Adapter Anhebe-Mechanismus)

Condor PCB Träger

Universal PCB Träger

Zusätzliche Adapter Eigenschaften:

Pneumatics

FEASA (LED Analyzing)

Relay Boards

Barcode Scanners

Manual push rods

Special pushes

Push plate

Top probing

Side probing

Die Pressmeldung im PDF-Format finden Sie hier:

Über Digitaltest

Als starker Partner der Elektronikindustrie entwickelt und produziert Digitaltest automatisierte Testsysteme (ATE) für elektronische Leiterplatten, Software für die Automatisierung der Produktion und Qualitätsmanagement-Systeme. Digitaltest steht für innovative Lösungen zur Optimierung des gesamten Herstellungsprozesses ? als Schnittstelle zwischen CAD, den Testverfahren und der Produktion selbst. Digitaltest bietet zusätzlich umfassenden Service und Support, bis hin zum kompletten Outsourcing von Leiterplattentests an Standorten weltweit.

40 Jahre Spitzentechnologie, Zuverlässigkeit und Werthaltigkeit in Sachen automatisierte Testsysteme.

www.digitaltest.com