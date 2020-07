Neues Jobportal für Werkstudenten – werkstudentenjob.com

Werkstudentenjob.com ist der neue Akteur im Online-Recruiting. Das Job Portal für Studenten, das sich auf Stellen für Werksstudenten spezialisiert hat, will Unternehmen die Möglichkeit geben, eine günstige und qualifizierte Arbeitskraft zu finden, während Studierende sich so ihr Studium finanzieren und Berufserfahrung sammeln können.

Im Wintersemester 2019/2020 waren in Deutschland insgesamt rund 2,9 Millionen Studierende immatrikuliert, Tendenz steigend. Die Nachfrage nach Studentenjobs steigt also, aber gleichzeitig haben es viele Unternehmen schwer, passende Kandidaten für Werkstudentenstellen zu finden.

KMUs haben es schwer mit ihren Stellenanzeigen gefunden zu werden

“Befreunde Unternehmer kommen immer wieder zu mir und sagen, dass sich auf ihre Ausschreibungen niemand meldet”, so Otte Kilian. Zwar ist es durch das Internet leichter denn je an Informationen zu kommen, aber die schiere Anzahl an Informationen macht es gerade für kleinere Akteure schwer gefunden zu werden. Während also große Unternehmen keine Probleme mit Bewerbern haben, gehen kleine und mittelständische Unternehmen oft leer aus.

Denn auch die gängigen Jobportale bevorteilen eindeutig die großen Akteure. Die Kosten für eine Anzeige sind häufig zu hoch für kleinere Unternehmen und auch die Betreuung kompliziert. Wer keine große Personalabteilung hat, scheitert oft am Aufwand, die Anzeigen zu erstellen und aktuell zu halten.

Zugänglichkeit als Leitidee

Hier setzt das neue Jobportal an. “Das Ziel ist es, es den Arbeitgebern so einfach wie möglich zu machen, mit geeigneten Kandidaten für die Werksstudentenstelle in Kontakt zu treten und umgekehrt.” Um eine Stellenanzeige zu inserieren, ist deshalb keine lange Vorbereitung notwendig. Interessierte Unternehmen melden sich einfach auf dem Portal an und fügen die Stellenanzeige ein. Mit werkstudentenjob.com haben Unternehmen so ein effizientes Werkzeug zum Online-Recruiting an der Hand, ohne dass große Investitionen oder eine lange Einarbeitung notwendig sind.