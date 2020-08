Neues Landesportal der Staatskanzlei Saarland online

Am 9. Juli 2020 ist das neue Portal des Saarlandes nach umfangreichem Relaunch mit knapp 70.000 Inhalten, verteilt auf insgesamt rund 135 Einzelportale online gegangen. Der IT-Dienstleister Materna hat die moderne und nutzerzentrierte Website auf www.saarland.de als Generalunternehmer schnell und agil umgesetzt. Der Internetauftritt für die saarländische Landesverwaltung basiert auf dem neuen Open-Source-System des Government Site Builders (GSB 10).

Mit dem Saarland hat Materna nach der Migration des Landesportals Schleswig-Holstein jetzt bereits das zweite Landesportal erfolgreich auf dem GSB 10 an den Start gebracht. Innerhalb von nur zwölf Monaten hat der IT-Dienstleister die Konzeption und die technische Umsetzung des zuvor europaweit ausgeschriebenen Web-Projektes durchgeführt. Noch vor dem Livegang des kompletten Relaunches am 9. Juli setzte Materna bereits Ende März 2020 die zusätzlich ins Projekt aufgenommene Corona-Sonderseite der Saarländischen Landesregierung auf dem GSB 10.1 um.

Strukturierte und wertvolle Inhalte für Webseitenbesucher und GSB-Redakteure?

Das Landesportal Saarland bietet behördenübergreifende Informationen über Land und Leute, einen Überblick über Politik und Verwaltung sowie den Einstieg in das umfangreiche Service-Angebot aller Saarländischen Ministerien und nachgeordneten Behörden. Zahlreiche Themenportale sowie insgesamt 46 Behördenportale, darunter 8 Ministerien, befinden sich nun gemeinsam unter einem Dach. Viele nützliche Anwendungen wurden nahtlos in das Landesportal integriert, beispielsweise die Online-Wache, die Schuldatenbank oder die Akzeptanzpartnersuche für die saarländische Ehrenamtskarte.? Externe Anbindungen wie Fahrplanauskunft und Veranstaltungskalender für die gesamte Region, das Karriereportal mit den öffentlichen Stellenangeboten des Saarlandes sowie RSS-Feeds der Polizei und der Saar-Universität ergänzen das Online-Angebot. In den kommenden Jahren wird der Internetauftritt im Produktivbetrieb sukzessive weiterentwickelt.

Dank einer neuen Version des GSB-Editors vereinfacht der GSB 10.1 auch die Arbeit der Redakteur*innen. Der Editor enthält unter anderem Tastaturkürzel, Multiselect, eine erweiterte Drag & Drop -Funktionalität und die komfortable Bereitstellung aller relevanten Bildgrößen. Eine spezielle Bildersuche sorgt für die einfache Verwaltung und Auffindbarkeit von Bildern. Darüber hinaus hat Materna im Projekt weitere hilfreiche Werkzeuge bereitgestellt. Mit Wizards lassen sich neue Navigationspunkte oder Bildergalerien anlegen, Seiten mit verschiedenen Modulen befüllen oder neue Behörden- und Themenportale in wenigen Minuten anlegen.

Datenschutzkonforme Social Media Wall und Push-Nachrichten

Über ein persönliches Benutzerkonto können die Seitenbesucher*innen erstmals nicht nur Medieninformationen und Newsletter, sondern auch Push-Nachrichten zu ihren Interessengebieten abonnieren. Zudem wurden die Social-Media-Kanäle des Saarlands nach höchsten Datenschutzstandards integriert. Materna hat eine eigene Lösung entwickelt, mit deren Hilfe sich die meisten Social-Media-Inhalte über das Portal konsumieren lassen, ohne dass eine Verbindung zwischen Nutzer*innen und Social-Media-Plattform hergestellt wird.

Materna begleitete das Webprojekt als Generalunternehmer

Die Umsetzung des neuen Landesportals beinhaltete die Erarbeitung eines Konzeptes, die Entwicklung moderner, zielgruppenorientierter Gesamtstrukturen, Verknüpfung moderner Vertriebskanäle und die mehrsprachige, barrierefreie Gestaltung. Materna übernahm die Gesamtleitung und technische Konzeption für das Projekt. Die Kreation für das Design und Layout der Website stammt von der Agentur FBO aus Saarbrücken.

Über die Realisierung des Web-Projektes hinaus zeichnete Materna verantwortlich für die Systemeinführung, für die Schulung von über 200 Anwendern in den Ressorts, für Betrieb und Hosting sowie für den Support. Desweiteren stellt der IT-Dienstleister einen Service-Desk zur kontinuierlichen Überwachung des Systems bereit. Das Hosting erfolgt im BSI-zertifizierten Rechenzentrum der noris network AG, die auf den Betrieb leistungsfähiger, skalierbarer und ausfallsicherer Weblösungen spezialisiert ist.

Open Source GSB 10 für Länder und Kommunen

Materna hat die neue Website auf Basis der aktuellsten GSB-Version 10.1 realisiert. Der GSB 10 ist die erste vollständig auf Open-Source-Komponenten basierende Produktlinie der CMS-Lösung des Bundes. Seit Juni 2018 können Behörden und Einrichtungen der Bundesverwaltung den GSB 10 lizenzkostenfrei nutzen. Vor gut einem Jahr hat Materna mit dem Wissenschaftsrat sowie der Deutschen Rentenversicherung (DRV) die ersten Behörden-Websites mit dem GSB 10 umgesetzt. Im Rahmen der sogenannten “Kieler Beschlüsse” kann der GSB 10 auch von Ländern und Kommunen genutzt werden. Mit der Erfahrung aus über 200 erfolgreich umgesetzten GSB-Projekten im behördlichen Umfeld und vergleichbaren Referenzen ist Materna ein qualifizierter IT-Dienstleister für die Umsetzung großer und komplexer Behörden-Websites.

Die Materna-Gruppe beschäftigt aktuell weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Umsatz von 323,8 Millionen Euro. Materna deckt das gesamte Leistungsspektrum eines Full-Service-Dienstleisters im Premium-Segment ab: von der Beratung über Implementierung bis zum Betrieb. Materna berät und begleitet Unternehmen und Behörden in allen Belangen der Digitalisierung und liefert maßgeschneiderte Technologien für eine agile, flexible und sichere IT. Kunden sind IT-Organisationen sowie Fachabteilungen in Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung.