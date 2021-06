Neues OMR Reviews Briefing kürt CRM Champions – TecArt ganz vorne mit dabei

Wer heutzutage auf der Suche nach einem passenden Software Tool ist, verliert vor lauter Angeboten und Möglichkeiten schnell den Überblick. Mit aufschlussreichen Reviews Briefings will die Bewertungsplattform OMR nun Licht ins Dunkel bringen und Unternehmen bei der Entscheidungsfindung unterstützen.

Ende Mai 2021 brachten die Digitalexperten das mittlerweile 5. Kategorie Briefing für den CRM Sektor heraus. Das Cloud CRM der TecArt GmbH wurde hierin zu einem der Top CRM Tools gekürt und steht damit auf der offiziellen OMR Watchlist. Im Relevanz Ranking erhielt die Lösung der Erfurter CRM Company sogar die Silbermedaille.

CRM Software in Unternehmen fest etabliert

CRM Tools sind in den meisten großen, mittelständischen und auch kleineren Unternehmen schon lange ein fester Bestandteil. Sie bilden sämtliche Prozesse im Kundenbeziehungsmanagement ab, erfassen alle relevanten Informationen zu Leads, Kunden sowie weiteren Zielgruppen und sammeln alles in einer zentralen Anwendung. Dadurch unterstützen sie Unternehmen nachhaltig bei der Kundengewinnung und -pflege.

Dementsprechend hoch ist daher auch die Bedeutung von CRM Systemen für Unternehmen. Die Entscheidung für eine bestimmte Software sollte wohl überlegt sein. Schließlich muss das ideale CRM Tool die benötigten Funktionen abdecken, einfach zu bedienen sein und mit dem Unternehmen mitwachsen können.

Wer auf der Suche nach einer neuen CRM Software ist, stolpert in der Regel irgendwann über die Big Player, wie Salesforce oder Pipedrive. Es gibt aber zahlreiche weitere Lösungen, die den bekanntesten Lösungen in nichts nachstehen. Und genau das zeigt das aktuelle OMR Reviews Briefing.

TecArt behauptet sich gegen Global Player

Das OMR Reviews Briefing für CRM Tools liefert einen Marktüberblick zu den beliebtesten Systemen. Es stellt die besten CRM Lösungen vor und macht die Orientierung in der CRM Landschaft einfacher. Hier wird auch erklärt, auf was es bei der CRM Auswahl ankommt und welche Anbieter einen genaueren Blick wert sind. OMR hat die Lösungen auf Basis von nahezu 500 abgegebenen Bewertungen aus der DACH-Region miteinander verglichen und die Ergebnisse übersichtlich zusammengefasst. Zusätzlich zu den Erfahrungen der OMR Community äußern sich Branchenexperten und geben Empfehlungen ab.

Neben den dominierenden Global Playern aus den USA, konnte auch TecArt die Anwender überzeugen. Das solide Softwareunternehmen und sein DSGVO-konformes Tool wurden von OMR zu einem der CRM Champions gewählt. Die Made-in-Germany-Lösung richtet sich besonders an mittelständische Unternehmen und landete im Provider Grid des Briefings auf Platz 2 der High Performer.

Top CRM Tool kostenfrei testen

Im Gesamtvergleich wusste das TecArt CRM seine Anwender besonders im Funktionsumfang zu überzeugen. So erfüllte das Tool die Anforderungen der Nutzer am besten und steht auch bei der zukunftsorientierten Ausrichtung an der Spitze – direkt gefolgt von einem hilfreichen Kundensupport. Im weiteren Ranking punktete die Software ebenfalls durch ihre einfache Einrichtung und Bedienbarkeit. Mit seiner eigenen Mobile App, offenen API-Schnittstellen sowie dem integrierten E-Mail-Client zählt TecArt schließlich zu den absoluten High Performern am CRM Markt.

Sie haben Interesse am CRM Tool der TecArt? Dann testen Sie die Software einfach kostenfrei und überzeugen Sie sich selbst von der Lösung!

Mehr Informationen zum TecArt CRM Pro: https://www.tecart.de/crm-free-pro

Die CRM Lösung der TecArt auf OMR: https://omr.com/de/reviews/product/tecart-crm

Zum offiziellen OMR Ranking Score: https://omr.com/de/reviews/category/crm?sortby=weighted_score

Das OMR Reviews Briefing für CRM als Download: https://omr.com/de/omr-reviews-briefing-crm-tools/

CRM Software 100% Made – Hosted – Supported in Germany

Die TecArt GmbH mit Hauptsitz in Erfurt ist einer der technologisch führenden Hersteller browserbasierter Unternehmenssoftware für CRM, Kollaboration, Faktura & mehr. Seit 1999 entwickelt der deutsche Cloud-Pionier integrierte Softwarelösungen mittels Webtechnologien für den Mittelstand. Als Softwarehersteller und Cloud-Service-Provider verfügt TecArt über umfassende Kompetenzen in der Entwicklung und Bereitstellung professioneller IT-Systeme bis hin zur ganzheitlichen Business Plattform. Die hochflexiblen Produktvariationen rund um das „TecArt? CRM Professional“ werden zur Nutzung in der Cloud (On Demand) sowie auf dem eigenen Server (On Premise) bereitgestellt. Das Unternehmen ist inhabergeführt und beschäftigt aktuell ca. 40 Mitarbeiter:innen an den Standorten Erfurt und Dresden (Stand 06/2021).

Weiterführende Informationen unter: https://www.tecart.de/