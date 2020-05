Neues Portal SAP? for Me ist jetzt allgemein verfügbar und verschafft Kunden Überblick über ihr Lösungsportfolio

SAP gab heute bekannt, dass ihr neues Kundenportal, SAP? for Me, die Betaphase erfolgreich abgeschlossen hat. Es steht jetzt mit erweiterten Funktionen für zahlreiche Produkte, Systeme, Nutzungsrechte und Nutzungsarten Kunden weltweit zur Verfügung.

SAP?for Me unterstützt SAP-Kunden dabei per personalisiertem Zugriff eine Übersicht über ihr gesamtes Produktportfolio zu erhalten.

Zudem soll SAP?for Me im Juni?2020 für Vertriebspartner verfügbar sein. Weitere Funktionen sollen im späteren Jahresverlauf bereitgestellt werden. Dieser zentrale Zugriffspunkt ermöglicht eine umfassende digitale Zusammenarbeit zwischen SAP, Partnern und Kunden.

Mit der Verfügbarkeit von SAP?for Me für alle Kunden erreicht SAP das Ziel, drei Hauptzugriffspunkte für die digitale Interaktion mit der SAP anzubieten. SAP.com ist der digitale ?Haupteingang?, durch den Interessierte an Informationen gelangen, die speziell für sie relevant sind. Bestehende Kunden nutzen SAP?for Me als personalisiertes Kundenportal, und SAP?Community dient als zentrale Plattform für Zusammenarbeit und Wissensaustausch.

Alle drei bieten im intelligenten Zusammenspiel ein nahtloses Kundenerlebnis unabhängig von der Art der digitalen Interaktion mit der SAP. Die Grundlage dafür ist eine gemeinsam genutzte Struktur und Technologie. Ein Beispiel hierfür ist das Programm SAP?Universal ID zur Vereinheitlichung des Kundenerlebnisses.

Ein persönlicher Begleiter

?Wir haben SAP?for Me als Hub konzipiert, auf dem Kunden auf eine konsolidierte Übersicht über ihre SAP-Produkte und -Services zugreifen können, und gleichzeitig als digitalen Begleiter, der Kunden auf ihrer Entwicklung zum intelligenten Unternehmen unterstützt?, sagte Florian Roth, Chief Information Officer, SAP. ?Wir glauben, dass SAP?for Me eine wesentliche Rolle bei der vorausschauenden Kundenbetreuung spielen wird, denn es benachrichtigt Kunden proaktiv und gibt ihnen relevante Empfehlungen zur optimalen Ausschöpfung des Potenzials ihrer SAP-Lösungen.?

SAP?for Me dient als zentrales Repository, das Benutzern eine personalisierte, auf ihre Rolle und Interessen zugeschnittene Sicht auf relevante Informationen und Interaktionen gibt. Die Benutzer können den intelligenten Startbildschirm des Portals so anpassen, dass sie kontextbezogene Kennzahlen und Warnungen erhalten. Das Portal bietet einen Gesamtüberblick über das Produktportfolio eines Kunden. Dazu werden alle wichtigen Benachrichtigungen, Metriken und Erkenntnisse in einem Zugriffspunkt zusammengefasst, so dass Kunden schneller fundierte Entscheidungen treffen können.

Integriert, einfach und personalisiertSAP?for Me kann wertvolle Einblicke in alle Produktkategorien ermöglichen (beispielsweise Systeme, Nutzungsrechte, Bestellungen und Vorfälle). Kunden können die Anzahl der Produkte einsehen, für die ihr Unternehmen Nutzungsrechte erworben hat, verfügbare Lerninhalte finden und den Status von Support-Tickets und relevanten Benachrichtigungen abrufen.

?SAP?for Me ist ein großartiges Portal?, sagte Sophie Stefano, Projektmanagerin und Finanzanalystin bei hub.brussels, einer Brüsseler Agentur für Unternehmensförderung. ?Es ist benutzerfreundlich einfach zu verwenden, effektiv und bietet eine personalisierte Sicht auf die Daten mit genau der Detailgenauigkeit, die wir brauchen. Es ist sofort einsatzbereit und lenkt den Benutzer nicht mit zu vielen Einzelheiten und Möglichkeiten ab, die wir in den meisten Fällen nicht nutzen würden.?

SAP?for Me bietet Kunden komfortablen Zugriff auf ihre am häufigsten verwendeten Aktionen, so dass sie rasch interagieren und schneller Ergebnisse mit ihren SAP-Produkten und -Services erreichen können. So hilft SAP?for Me Kunden mit seinem personalisierten, einfach zu nutzenden und nahtlosen Informationsangebot, die digitale Transformation ihres Unternehmens voranzubringen.

