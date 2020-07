Neues Rechenzentrum in Bad Nauheim

Über 9.000 Kubikmeter umbauter Raum und 3.000 Quadratmeter Fläche auf fünf Stockwerken: ARTEC IT Solutions (https://www.artec-it.de), führender Hersteller von Datenmanagement- und Datensicherheitslösungen, baut in Bad Nauheim derzeit ein hochmodernes Bürogebäude und Rechenzentrum.

Rund ein Jahr nach dem Spatenstich ist der Rohbau des 9-Millionen-Euro-Projekts fertiggestellt und der Innenausbau hat begonnen. Das integrierte Rechenzentrum wird durch spezielle technologische Maßnahmen inklusive entsprechender Brandschutzlösungen abgesichert und nach aktuellsten ISO-Normen gebaut. Durch die Distanz von rund 20 Kilometern zum ARTEC-Standort in Karben ergibt sich zudem der Vorteil der Georedundanz: Selbst bei schwerwiegenden lokalen Ereignissen und Katastrophenszenarien ist dadurch die ausfallsichere Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen gewährleistet.

Arbeitsplätze für bis zu 120 interne und externe Mitarbeiter

Insgesamt entstehen in diesem Zuge Arbeitsplätze für bis zu 120 interne und externe Mitarbeiter sowie zusätzliche Konferenz-, Veranstaltungs- und Fitness-Räume. Geplant ist derzeit, dass etwa 50 % der Fläche zunächst an andere branchennahe Unternehmen, beispielsweise aus dem IT- oder Finanzbereich, vermietet werden.

Für die hohe Attraktivität des neuen Gebäudekomplexes sorgen dabei Räumlichkeiten, die nach modernsten Erkenntnissen in Bereichen wie Schallschutz, Klimatisierung und Frischluftzufuhr konzipiert wurden. Ein besonderes Augenmerk liegt außerdem auf der Energie-Effizienz und einem Energie-Mix aus alternativen, klimafreundlichen Quellen ? Stichwort ?Green Energy?.

?In den letzten Monaten waren viele Unternehmen dazu gezwungen, eher zurückhaltend zu agieren. Wir treiben den Neubau jedoch konsequent voran und sehen dies sowohl als Investition in die Zukunft als auch als positives Signal für den Standort insgesamt?, erklärt Jerry J. Artishdad, CEO der ARTEC IT Solutions AG. ?Welche Bedeutung Cloud-Lösungen mittlerweile haben, ist in Zeiten von Homeoffice in vielen Unternehmen und Behörden zudem noch deutlicher geworden. Mit dem zusätzlichen Standort und einem eigenen, redundanten Rechenzentrum schaffen wir die Grundlage dafür, unseren Kunden mit der ARTEC-Cloud auch künftig optimale Kapazitäten bereitstellen zu können. Und dies ganz bewusst hier vor Ort und ohne, dass sensible Daten an einige wenige Großkonzerne übergeben werden müssen.?

Der ARTEC-Neubau im Überblick

– Adresse: Gewerbegebiet Auf dem Hohenstein 3 in 61231 Bad Nauheim

– Gesamtfläche: 3.000 m? auf 5 Stockwerken

– Umbauter Raum: Über 9.000 m?

– Projektvolumen: 9 Millionen Euro

ARTEC IT Solutions ist führender Hersteller für umfassende Datenmanagement-Lösungen von der Erfassung, über die effiziente Nutzung und sichere Speicherung bis hin zur rechtskonformen Archivierung relevanter Unternehmensdaten. Im Fokus steht dabei die maximale Datensicherheit – unerreichbar für Cyberangriffe.

Neben dem modular aufgebauten Datenmanagement-System EMA? runden der performante Massenspeicher VSTOR? sowie firegate? VPN zur sicheren Anbindung von Cloud-Diensten das Leistungsangebot optimal ab.

Seit der Gründung 1995 entwickelt das Unternehmen spezielle Software-, Hardware- und integrierte Appliance-Lösungen, die für ganzheitliche und optimierte Geschäftsprozesse sorgen. Die Lösungen von ARTEC zeichnen sich dabei durch maximale Sicherheit, eine einfache Implementierung und Anwendung im Unternehmen sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Durch den modularen Aufbau von EMA? lässt sich je nach Unternehmenssituation ein maßgeschneidertes Datenmanagement für alle relevanten Daten individuell realisieren. Von gespeicherten Dateien, über E-Mails, den täglich digitalisierten Postein- und Postausgang über Scan und Print, bis hin zu Telefonaufzeichnungen und Instant Messaging – alle Daten werden sicher aufbewahrt und stehen quellenübergreifend per Mausklick bereit.

ARTEC deckt mit diesem sorgfältig aufeinander abgestimmten Produktportfolio das gesamte Spektrum des digitalen Datenmanagements ab – von der langfristigen und rechtskonformen Aufbewahrung über die Optimierung der Backup- und Restore-Prozesse bis hin zur effizienten Nutzung der Produktivdaten. Ermöglicht wird so, je nach individuellem Bedarf, die Umsetzung eines zentralen oder dezentralen Datenmanagements unter Ausnutzung bestehender Ressourcen und ohne Veränderungen an der Infrastruktur.

Alle Lösungen sind dabei sowohl On-Premises als auch Cloud-basiert einsetzbar und lassen sich über die ARTEC SMART Integration Tools problemlos in bestehende Fachanwendungen und Portallösungen einbinden.

ARTEC hat seinen Hauptsitz in Deutschland und verfügt über weitere Niederlassungen in den USA und Ostasien. Als Hersteller moderner und hochwertiger Software-Lösungen arbeitet ARTEC weltweit mit qualifizierten Vertriebspartnern zusammen.

Weitere Informationen unter: https://www.artec-it.de