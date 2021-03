Neues Scrum E-Learning: So agil bauen wir eine Zeitmaschine

Was sind langweilige Kurse? Richtig: Langweilig. Finden wir auch. Deshalben nehmen wir Sie heute mit ins Jahr 2049, bauen gemeinsam eine Zeitmaschine, reisen zurück in die Vergangenheit und lernen – ganz nebenbei – die Grundlagen von Scrum!

Mit unserem nagelneuen Scrum E-Learning ?Beyond the gates of space and time?, das heute veröffentlicht wird, bereiten wir Sie optimal auf die Prüfung zum Scrum Master (PSM I) und Scrum Product Owner (PSPO I) vor. Dabei nehmen wir Sie mit auf eine spektakuläre (Zeit-)Reise und machen das Lernen damit noch einfacher.

Wir machen Lernen zum Erlebnis

In unserem Scrum-E-Learning begegnen wir Arthur, der im Jahr 2049 lebt und sich dort ? apropos ? tierisch langweilt. Arthur – 1970er-Jahre-Rock-Fanatiker, unspektakulärer Lebenslauf ? hat sein Leben mithilfe von Gentechnik künstlich verlängern lassen und betreibt auch in der nicht ganz so fernen Zukunft noch eine ganz passable Plattenfirma. Das Problem: Niemand im Jahr 2049 hört noch handgemachte Musik von echten Menschen mit echten Instrumenten. Ach, es macht überhaupt niemand mehr ?echte? Musik. Oder presst sie auf Vinyl (oder wenigstens digital auf Polycarbonat). Also was tun? Am liebsten möchte Arthur zurück in seine geliebten 70er-Jahre. Leider hat aber noch immer niemand eine Zeitmaschine gebaut. Doch dank einer glücklichen Fügung ist Arthur der Geheimplan für den Bau einer Zeitmaschine und noch ein weiteres Dokument in die Hände gefallen?

Liebevolle Charaktere und lockere Übungen

In vier Kapiteln werden in unserem E-Learning die Grundlagen von Scrum und agilem Arbeiten präsentiert, die Accountabilities im Scrum-Team, die Events und die Artefakte von Scrum und all das, was Scrum so erfolgreich macht. Immer eingebettet in den Bau von Arthurs Zeitmaschine. Um unseren Teilnehmer*innen eine spannende Lernreise zu garantieren, haben unsere Designer einen abwechslungsreichen Mix aus liebevollen Charakteren gezeichnet, unterhaltsame Erklärvideos geschaffen, lockere Übungen eingestreut und erkenntnisreiche Feedbacks sowie Fragen über die Fitness und das Erreichen der Lernziele komponiert. Schon das Kursdesign greift agile Ansätze auf. So werden die zu behandelnden Kapitel auf einem Task Board interaktiv von den Lernenden verwaltet.

Die Entwicklung des E-Learnings wurde unter Einbindung einer starken Stakeholder-Community gestaltet.

Shortfakts zum neuen Scrum E-Learning:

Umfang: sechs Kapitel (ca. 10 Stunden)

4 Kapitel Inhalt (Grundlagen von Agilität und Scrum, Accountabilities, Events und Artefakte)

Praktische Beispiele und Interviews

Umfassende Prüfungsvorbereitung (drei Musterprüfungen und weiterführende Links/Literatur)

Storytelling als Vermittlungsrahmen

Über 40 liebevoll gestaltete Erklärvideos

Die sieben wichtigsten Vorteile für Sie:

Lernen Sie auf Basis neuester, neurowissenschaftlicher und lernpsychologischer Erkenntnisse

Lernen Sie orts- und zeitunabhängig

Lernen Sie von unseren Trainern und Experten

Verinnerlichen Sie theoretisches Wissen auf einfache Weise

Tauschen Sie sich mit anderen Schulungs-Teilnehmern aus

Belohnen Sie sich durch Lernfortschritte dank Task Boards

Bereiten Sie sich optimal auf die Prüfungen zum Scrum Master (PSM I) und Product Owner (PSPO I) vor

Buchen Sie jetzt Ihr E-Learning, um Arthur bei seiner Reise zu begleiten!

Scrum Master und Product Owner Online Basic?

3 Monate Zugang zur Maxpert Akademie

Prüfungssimulator zur Lernfortschrittskontrolle

nur 190,- Euro zzgl. MwSt.

Scrum Master und Product Owner Online Pro

3 Monate Zugang zur Maxpert Akademie

Prüfungssimulator zur Lernfortschrittskontrolle

2-stündige Q&A-Session zur Prüfungsvorbereitung

nur 240,- Euro zzgl. MwSt.

