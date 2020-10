Neues Seminarangebot der Integrata Cegos GmbH / Weiterbildungen in Präsenz, Online und Hybrid (FOTO)

Die Integrata Cegos GmbH, das deutsche Unternehmen der weltweit führenden Cegos Group, hat ihren Seminarkatalog 2021 veröffentlicht und bietet ihr gesamtes Angebot an Präsenzveranstaltungen von nun an auch als Online- oder Hybridformat an.

Das Seminarangebot 2021 gliedert sich in die beiden Themenbereiche IT-Trainings und die Personalentwicklung und ist nun als Präsenz-, Online- oder Hybrid-Format buchbar. Darüber hinaus wurde das Trainingsangebot um neue Trendthemen zu Management und Führung, Projekt- und Produktmanagement sowie um Schulungen zu Kommunikationsthemen und sozialen Kompetenzen erweitert.

Alle Präsenzseminare können weiterhin deutschlandweit an zahlreichen Standorten besucht werden. Hierbei setzt die Integrata Cegos auf größtmögliche Flexibilität und ist in Deutschland flächendeckend aufgestellt. Mit sechs eigenen Trainingszentren an den wichtigsten Industriestandorten Deutschlands zusammen mit weiteren Veranstaltungsorten kann flexibel auf die Wünsche von Kunden eingegangen werden und somit auch eine absolute Planungssicherheit garantiert werden.

Vor dem Hintergrund der Corona Pandemie legt die Integrata Cegos bei Veranstaltungen vor Ort nach wie vor hohen Wert auf die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen. Zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter orientiert sich der Weiterbildungsanbieter an den jeweiligen Richtlinien der Bundesländer.

Hartmut Jöhnk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Integrata Cegos GmbH zeigt sich erfreut über die positive Entwicklung: “Wir freuen uns sehr, dass es uns in den letzten sieben Monaten gelungen ist, unser Trainingsgeschäft mit dem “New Normal” in Einklang zu bringen. Wir haben unser Seminarangebot zu einem beträchtlichen Teil in neue Lernformate überführt und für das virtuelle Lernen optimiert. In Bezug auf unsere Präsenzveranstaltungen können wir darüber hinaus von vielen positiven Bewertungen bei den Seminarteilnehmern berichten. Für uns ist dies der Beweis, dass sich unser Gesundheitskonzept bewährt hat und zeigt, dass man in diesen Zeiten sehr wohl erfolgreich Präsenztrainings durchführen kann.”

Integrata Cegos GmbH

Integrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Rund 1.200 Kernthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.

Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.000 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.

