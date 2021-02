Neues Service-Angebot von IS4IT&Corporate Trust

Auch bei höchstmöglichen präventiven Sicherheitsmaßnahmen können Sicherheitsvorfälle nicht ausgeschlossen werden. Schnellstmögliche Reaktionen sind erforderlich, wenn es zu einem sicherheitsrelevanten Zwischenfall kommt. CSIRT steht für Computer Security Incident Response Team und damit für ein Team von Sicherheitsprofis, das im Fall der Fälle innerhalb garantierter Zeit die notwendigen Maßnahmen ergreift, um etwaige Schäden so gering wie möglich zu halten.

CSIRT-Services auf Abruf im Krisenfall

Um im Fall einer Cyberattacke handlungsfähig zu sein, muss man jederzeit auf Expertise für eine schnelle Abwehr zugreifen können. In fast allen Unternehmen fehlen bei Ermittlungen sowie im Bereich physischer Sicherheit und Reisesicherheit jedoch die erforderlichen Kompetenzen im Krisenmanagement. Zur schnellstmöglichen Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit braucht es daher einen Partner, der Erfahrungen bei der Bearbeitung von Echtfällen nachweisen kann und dessen Experten sofort zur Verfügung stehen.

Zum Leistungsumfang der CSIRT-Services gehören u.a. die Qualifikation der Sicherheitsrelevanz von Incidents, die Unterstützung bei der Risikobewertung, gerichtssichere forensische Auswertungen und Ermittlungen und Unterstützung beim Management von Incidents und IT-Anpassungen. Bei der Behördenkommunikation unterstützt das CSIRT ebenso wie durch Scorings, Schwachstellenscanning und andere Analysen.

Drei Pakete, ein Ziel: Permanenter Zugriff auf ein externes CSIRT

IS4IT Kritis bietet die CSIRT-Services in drei Paketen, die die unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse entsprechend abdecken:

CSIRT CYBER-TRUST

CSIRT CYBER-TRUST Gold

CSIRT CYBER-TRUST 10 PT RETAINER

Details zum neuen Angebot findet man unter https://www.is4it-kritis.de/de/csirt/

Dank der Zusammenarbeit von IS4IT Kritis und Corporate Trust steht den Kunden bei Bedarf ein modernes IT-Forensik-Labor für etwaige Ermittlungen zur Verfügung, in dem erstklassige Ermittlungsspezialisten für lückenlose und diskrete Aufklärung sorgen.

?Wir freuen uns, unser Security-Portfolio gemeinsam mit Corporate Trust erweitern zu können?, sagt Manuel Noe, Geschäftsführer der IS4IT Kritis. ?Unser Schwerpunkt liegt auf allen Maßnahmen der präventiven IT-Sicherheit, Corporate Trust unterstützt unsere Kunden im Krisenfall verlässlich und kompetent, die Ursachen einer Bedrohung auf allen Ebenen zu bekämpfen ? einschließlich der IT-Sicherheitsebene. Diese Zusammenarbeit stellt für uns alle ein Win-Win-Win dar.?

Die IS4IT GmbH ist ein zertifiziertes, unabhängiges IT-Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern, das seinen Kunden durchgängige Komplettlösungen für ihre gesamte IT- und Prozesslandschaft bietet. Mit den Schwerpunktthemen Beratung, Informationssicherheit, Rechenzentrum & Infrastruktur, Anwendersupport, Workplace Management und Cloud setzen wir die Anforderungen im Mittelstand, von Großunternehmen und internationalen Konzernen effizient in der Region DACH um.

Die IS4IT Kritis GmbH mit Hauptsitz in Obrigheim und einem Büro in Oberhaching bei München bietet Informationssicherheit für kritische Infrastrukturen und richtet sich mit ihrem Full-Service-Angebot an Firmen und Organisationen mit erhöhtem Schutzbedarf für ihre IT. Schwerpunktthemen sind Informationssicherheitsstrategien, Sicherheitsarchitekturen, Governance, Risk Management & Compliance (GRC) sowie Datenschutz und Zertifizierungen. Die von IS4IT Kritis konzipierten Lösungen können umgesetzt und als Services gemeinsam mit renommierten Partnern betrieben werden, wobei man für die Kunden Gesamtkoordination und -verantwortung übernimmt. IS4IT Kritis ist als Mitglied im BSKI, in der Teletrust Security made in Germany sowie der Alliance für Cybersicherheit aktiv.