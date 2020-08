Neues SiteFusion Release: CI HUB Connector für Anbindung an Adobe CC und MS Office via Plugin

Ab sofort spielt ein neues Instrument im Konzert der führenden Best-of-Breed Content Management und Workflow Solution für Publisher: Der?SiteFusion Connector?zum?CI HUB?Plugin für alle Adobe CC Programme, wie InDesign, InCopy, Photoshop, Illustrator oder PremierePro sowie Microsoft Office Programme, wie Word, Excel oder Powerpoint.

Neben namhaften DAM, Stock und Cloud Drive Systemen, wie Dropbox, Google Drive und getty images sowie?viele weiteren, erkannte auch SiteFusion früh das enorme Potenzial, das in dem von Founder Andreas Michalski, Jörg Seidler und Jasper Ullrich gegründeten Start-Up und der gleichnamigen Software CI HUB steckt.

So können Bearbeiter von z.B. InDesign Dokumenten, Bildern oder Powerpoint Dateien künftig über das CI HUB Panel direkt auf Assets der zentralen SiteFusion Datenbank zugreifen. Dabei werden sie nahtlos in den Workflow eingebunden, erhalten Aufgaben sowie Notifications und können über die Suche auch im Bestand der Assets recherchieren. Über moderne REST-API Technologie geschieht dies alles in Echtzeit, ohne Hin- und Herschicken oder Up- und Download von Dateien. Der Clou: Durch das intelligente Versionshandling weiß das CI HUB Panel stets, ob serverseitig möglicherweise bereits eine neue Version eines Assets verfügbar ist und kann dieses bei Bedarf aktualisieren, ohne dass die im Client bereits durchgeführten Arbeiten verloren gehen. Insbesondere für Setzer und Grafiker, die gerne in ihrer gewohnten Adobe CC Umgebung arbeiten, ist das Panel eine enorme Erleichterung in der täglichen Arbeit.

Darüber hinaus bietet CI HUB viele weitere innovative Features, die auf Kreativität und Effizienz gleichermaßen einzahlen:

Drag&Drop von Metadaten aus dem Panel in das Zieldokument

Ähnlichkeitssuche für Assets, wie z.B. Bildern

direkte Anbindung an Stock-Dienstleister wie Adobe Stock oder getty images, um Previews in Dokumente einzubinden, die dann im zweiten Schritt bei Bedarf erworben werden können

Generierung von Snippets aus mehrerer Rahmen im InDesign (perfekt um Vorlagen zu erstellen und wiederzuverwenden)

Zurückspielen von Seiteninformationen und Koordinaten aus InDesign

Gemeinsam mit dem Team von CI HUB wird der Funktionsumfang auch künftig weiter ausgebaut, um den SiteFusion Kunden eine perfekte dezentrale Arbeitsweise gepaart mit zentraler Verwaltung von Inhalten, Daten und Prozessen zu gewährleisten.

Wer das CI HUB Plugin gerne nutzen möchte, der kann dies zunächst im Rahmen einer 30-Tage Trial tun und erhält zudem bei Abschluss eines 1- oder 2-Jahresvertrags bis 30.09.2020 einen Vorzugspreis vom Hersteller. Heruntergeladen kann das Plugin direkt in den Adobe und Microsoft Stores, den zugehörigen SiteFusion Connector erhält man direkt unter?https://ci-hub.com/adapter/sitefusion-connector-for-adobe-and-microsoft/.

Für interessierte Kunden bieten SiteFusion und CI HUB zudem auf Anfrage Websessions an, in denen die Funktionsweise des Plugins in Zusammenspiel mit SiteFusion gezeigt wird.

Die SiteFusion GmbH ist mit der gleichnamigen Software SiteFusion? einer der führenden Anbieter von XML-basierten Content Management und Workflow Lösungen für Publisher im deutschsprachigen Raum.

Zahlreiche namhafte Kunden setzen auf SiteFusion bei der Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung von Inhalten in unterschiedlichste analoge und digitale Kanäle. Die integrierte BPMN Workflow Engine ermöglicht ein einfaches und schnelles Customizing der Standard-Software und schafft zugleich Transparenz über alle Prozesse im Verlag hinweg. Die als OEM-Version integrierte Enterprise NoSQL/XML-Datenbank MarkLogic? erlaubt die performante und flexible Verwaltung der Assets sowie die semantische Verknüpfung zueinander. Die Einbindung weiterer Services und Komponenten im Bereich Authoring und Publishing runden den modernen Best-of-Breed Ansatz der Lösung ab.

Integrationspartner:

pagina, EBCONT, C.H. Beck Media Solutions

Technologiepartner:

MarkLogic, Camunda, Xeditor, Fonto, parsX, DeltaXML, Mathtype, Moresophy, AntennaHouse, Adobe, CI HUB, vlow, doctronic

Referenzen (Auszug):

Cornelsen, Deutscher Sparkassen Verlag, Avoxa, Bund-Verlag, Deutscher Anwaltverlag, Bastei Lübbe, Lambertus Verlag, IUBH, Kohlhammer, MANZ, Reguvis, Mohr Siebeck Verlag, Verlag SKV, W1 Media, Verlag für Standesamtswesen, Dr. Josef Raabe Verlag, Vogel Business Media, Walhalla Fachverlag, Peter Lang AG, Richard Boorberg Verlag, Mittelbayerische Zeitung, FVW Medien, Holzmann Medien, Rote Liste , Jüngling Verlag, DVS Media