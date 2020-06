Neues Software Produkt aus dem Hause HONICO: Der?Easy Workload Scheduler?

Weiterentwicklung gehört in der IT-Branche zum Tagesgeschäft. Zudem ist die Entwicklung von neuen Lösungen und Applikationen wichtig, um auf die sich verändernde Umwelt einzugehen. Die Firma HONICO gewährt erstmalig einen Einblick in ihr neues, cloudfähiges Produkt:?

Der ?Easy Workload Scheduler (EWS)? von HONICO geht den nächsten Schritt in die digitale Welt: eine Webapplikation, die auf verschiedensten Systemumgebungen eine übergreifende Kontrolle und Steuerung von Jobs, Tasks, Skripten, Interfaces, Datei- und HTTP-Prozessen ermöglicht. Dabei werden die Prozesse über die gesamte Landschaft direkt sicht- und überprüfbar.

EWS agiert sowohl in der Cloud (z.B. AWS, Google Cloud, Ventus oder Azure), als auch On-Premise, so dass Nutzer die volle Kontrolle über ihre gesamte Systemumgebung erhalten und jederzeit in die Prozesse eingreifen können. Die Steuerung erfolgt bequem über den Web-Browser. EWS ermöglicht somit den höchsten Grad an Automation, welcher transparent moderne Compliance Anforderungen von Unternehmen erfüllt.

Erfahren Sie mehr über den Easy Workload Scheduler und noch besser: Überzeugen Sie sich einfach selbst und testen Sie die Community Edition!

HONICO Systems ist seit über 20 Jahren Ihr Spezialist für Business Automation für SAP und andere ERP Landschaften. Unsere Lösungen ermöglichen eine zentrale, systemübergreifende Steuerung und Verwaltung Ihrer Prozesse, vor Ort oder in der Cloud. Manuelle Interventionen werden somit überflüssig und Ihre Mitarbeiter können sich auf das Wesentliche konzentrieren.