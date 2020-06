Neues Team International Business

Matthias Huget – International Sales Manager (links):Betreuung und Erweiterung des KundenportfoliosMarcus Lanz – International Technical Consultant (rechts):Beratung zu Produkten und Lösungen

Saskia Aude – International Sales Administrator (in der Mitte):

Auftragsbearbeitung und administrative Aufgaben, intern und extern

Das neue International Business Team bietet den primion Partnern weltweit und den primion Tochtergesellschaften in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Spanien die zuverlässige Betreuung rund um die Projektierung von Systemen für die Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und das integrierte Gefahrenmanagement. Dazu gehört der 2nd-Level-Support sowie die technische und vertriebstechnische Beratung in enger Zusammenarbeit mit der Service- und Supportabteilung in Stetten am kalten Markt.

Als Schnittstelle zum Produktmanagement sowie der Entwicklung wird das neue Team die kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung der primion Lösungen für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung, Sicherheitsmanagement, Besucherverwaltung sowie individuelle Branchenlösungen in den Märkten der internationalen Partner unterstützen.

Für alle Fragen und Anliegen aus dem Ausland steht das Team International Business jederzeit gerne zur Verfügung!

We take care of you, while you take care of your business!