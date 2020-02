Neues, ultra-robustes Android Tablet: Handheld bringt das ALGIZ RT8 an den Start

Das neue, ultra-robuste Tablet Algiz RT8 ist für alle Arbeitsumgebungen gewappnet. Selbst bei extremen Temperaturen, Vibrationen, Stürzen, Wasser und Staub arbeitet es zuverlässig. Mit dem Betriebssystem Android 9.0 ermöglicht das einzigartige 8-Zoll-Tablet schnelleres und effizienteres Arbeiten bei Außeneinsätzen.

Das sind die Merkmale des ultra-robusten Algiz RT8:

Ein kapazitives 8-Zoll-Display mit kapazitivem Multitouch, Regen- und Handschuhmodus sowie gehärtetem Gorilla Glass, das auch bei Sonneneinstrahlung problemlos lesbar ist.

Schutzart IP67 (einschließlich der Anschlüsse) für absolute Wasser- und Staubdichtigkeit.

Große Betriebstemperaturspanne, -20°C und 60°C.

4G/LTE, WLAN, BT und NFC.

8-Core-Snapdragon-Prozessor von Qualcomm mit Android 9.0.

Google-GMS-Zertifizierung, d.h., Benutzer können auf Google Maps und Google Play Store zugreifen.

Integrierter u-blox GNSS-Receiver für präzises Navigieren mit GPS, GLONASS, Galileo oder BeiDou.

2 Kameras, eine 13-Megapixel-Kamera nach hinten und eine 5-Megapixel-Kamera nach vorn ausgerichtet.

Leistungsstarker Wechselakku für ununterbrochenes Arbeiten.

HDMI-Ausgang über Pogo-Anschluss zum Andocken des Tablets im Büro.

Verschiedenes maßgeschneidertes Zubehör, wie Fahrzeug-Cradle, Desktop-Cradle, Handschlaufe, Tragetasche, Pole-Mount usw, für effektives Arbeiten in den unterschiedlichsten Branchen.

?Der Algiz RT8 ist für ein ultra-robustes Tablet, unglaublich leicht und kompakt.?, sagt Johan Hed, Produktmanager der Handheld Group. ?Er verfügt über ein langlebiges 8-Zoll-Display, das auch bei Sonnenlicht beste Lesbarkeit bietet. Zusammen mit den Vorteilen von Android 9 und verschiedensten maßgeschneiderten Zubehörteilen macht dieses Display den Algiz RT8 zu einem äußerst vielseitigen Tool für Außeneinsätze.?

?Wir beobachten eine kontinuierlich wachsende Nachfrage nach Android-Tablets und -Phablets.?, erklärt Thomas Löfblad, CEO der Handheld Group. ?Für uns steht die Entwicklung von Produkten im Mittelpunkt, die die anspruchsvollen Anforderungen erfüllen, denen unsere Kunden in ihren tagtäglichen Arbeitsumgebungen gegenüberstehen. Der neue Algiz RT8 ist durch und durch robust. Er bietet also alles, was unsere Kunden von uns kennen und erwarten.?

Der Algiz RT8 wird mit der kostenfreien MDM-Software MaxGo Manager ausgeliefert. Die Software-Suite MaxGo ermöglicht nicht nur die schnelle Übernahme einheitlicher Einstellungen auf mehrere Geräte, sondern auch den Zugriff auf kundeneigene Anwendungen. Nicht zuletzt steigert eine große Palette von Handheld-Zubehör speziell für den Algiz RT8 die Vielseitigkeit des Tablets noch zusätzlich.

Handheld Germany GmbH ist ein Lieferant von robusten PDAs und Mobilcomputern in Deutschland und Österreich. Zusammen mit Partnern liefert Handheld Germany komplette Mobillösungen für Forstwirtschaft, Öffentlichen Verkehr, Militär, Abfallwirtschaft, Sicherheitsdienste und ähnlichen Industriebereichen. Handheld Germany ist eine Niederlassung der Handheld Gruppe, einem Hersteller und weltweiten Lieferanten für robuste Mobilcomputer.