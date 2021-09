Neues Unternehmen für Vermögensverwaltung unterstützt britische Expats auf der ganzen Welt

– Headway Wealth, im Besitz und verwaltet von zwei Experten für Vermögensverwaltung im Ausland, unterstützt britische Bürger, die in Großbritannien oder Übersee arbeiten und berät bei einer Reihe von maßgeschneiderten Investitionsmöglichkeiten

Die Gründung eines weltweit tätigen Vermögensverwaltungsunternehmens soll Bürgern in Großbritannien und im Ausland lebenden Briten auf der ganzen Welt die Möglichkeit bieten, Investitionsmöglichkeiten zu nutzen – mit maßgeschneiderter Beratung in zahlreichen Aspekten der Finanzplanung.

Headway Wealth hat seinen Hauptsitz in London, unterhält Niederlassungen an vielen wichtigen Finanzmärkten und verfügt über lizenzierte Mitarbeiter, die in Großbritannien und Europa tätig sind. Zudem ist das Unternehmen mit einer regulierten Firma in den USA verbunden.

Die brandneue Firma ist eine der ersten, die ein unabhängiges Finanzberatungsangebot sowohl für Einwohner des Vereinigten Königreichs als auch für im Ausland lebende Briten kombiniert und sie in den wichtigsten Märkten unterstützt, in denen britische Bürger leben und arbeiten. Dazu gehören die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar, Singapur, Hongkong, die USA, Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und Portugal.

Unter der Leitung der Gründer Hamzah Salchi und Elliott Parkhouse arbeitet das britische Finanzberaterteam von Headway Wealth sowohl in Großbritannien als auch in Übersee. Seine Berater haben Erfahrung in allen Aspekten der Finanzplanung und verfügen über umfassende Netzwerke in wichtigen Überseemärkten, sodass das Unternehmen einem vielfältigen Kundenstamm eine ganzheitliche, individuell abgestimmte Vermögensverwaltungsberatung anbieten kann.

Headway Wealth ist ein vollständig unabhängiges Unternehmen und strebt nach völliger Transparenz in allen Aspekten der Vermögensverwaltung, ohne versteckte Gebühren oder nicht offengelegte Vereinbarungen mit Dritten, die die Befürwortung von Investitionen beeinflussen.

„Wir haben dieses Unternehmen mit Blick auf die Zukunft gegründet, angetrieben von Innovationen als Antwort auf neue Herausforderungen. Für uns ist außerdem klar, dass Reichtum eine persönliche Angelegenheit ist und deshalb jeder eine andere Lösung benötigt“, erklärte Hamzah Salchi.

„Wir haben beide mit im Ausland lebenden Briten auf der ganzen Welt zusammengearbeitet und kennen die einzigartigen Finanzprodukte, die sie brauchen, ganz genau – wir bieten alles, von der Möglichkeit, Geld und Vermögenswerte von einem Land ins andere Land mitzunehmen bis hin zur Planung der Zukunft ihrer Familie.“

Elliott Parkhouse fügte hinzu: „Wir bieten den Menschen nicht nur Zugang zu einer breiten Palette von Finanzprodukten, sondern tun dies strukturiert und je nach Bedarf. Das ist eine wirklich leistungsstarke Kombination auf der Grundlage großartiger Technologie und inspirierender Werte.“

„Das Feedback hat uns deutlich gemacht, dass die Menschen Transparenz wollen und wir der Maßstab der Branche für dieses Vertrauen sein wollen – egal, wo unsere Kunden leben.“

