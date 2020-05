Neues Web-Portal für kostenlose Bücher gestartet

Die Webseite www.gratisbuch-portal.de bietet eine große und aktuelle Zusammenstellung von kostenlosen Fachbüchern aus zahlreichen Bereichen.

Gerade in der aktuellen Krisensituation findet man hier passende Anregungen für alle Lebensbereiche. Die Bücher bieten hunderte Stunden Lesestoff, um die Phase der Einschränkungen sinnvoll zur Weiterbildung zu nutzen.

So werden unter anderem Bücher zum Thema Investment angeboten, mit denen Sie lernen, Ihr Kapital sinnvoll anzulegen oder aus der aktuellen Börsenrallye zu profitieren.

Alternativ finden Sie hier viele Bücher mit Ideen, wie Sie ein nebenberufliches Einkommen generieren oder wie Sie z.B. mit einem Online-Business in die Selbständigkeit starten können.

Daneben erhalten Sie auf www.gratisbuch-portal.de auch Bücher zu den Themen Fitness, Gesundheit und Ernährung.

Abgerundet wird das Angebot durch Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung, um mit dem passenden Mindset sowohl privat als auch beruflich durchzustarten.

Alle angebotenen Bücher sind gratis im Sinne des Marketing-Prinzips ?free plus shipping?, d.h. die Autoren verdienen mit den Büchern an sich kein Geld. Die Bücher werden grundsätzlich kostenlos angeboten. Um kostendeckend zu sein, wird allerdings in der Regel eine kleine Pauschale von etwa 5 bis 7 Euro für Produktion, Logistik und Versand verlangt.