Neues Whitepaper von ASC: New Work in der Finanzdienstleistung

Teamgedanke, Handlungsfreiheit, zeitliche, ra?umliche und organisatorische Flexibilita?t: New Work nennt sich die Entwicklung zu einer neuen Berufswelt. Dieser Wandel geht auch an Unternehmen aus der Finanzdienstleistung nicht spurlos vorbei. Doch gerade in diesem Umfeld gilt es zahlreiche regulatorische Anforderungen einzuhalten. Hier braucht es eine Lo?sung, die vernetztes Arbeiten und Kommunizieren ermo?glicht und gleichzeitig Compliance sicherstellt. Wie das gelingt und welche Rolle eine native App dabei spielt, beschreibt ASC Technologies AG in dem neuen Whitepaper ?New Work in der Finanzdienstleistung?.

Gesetzlich erforderliche Kommunikationsaufzeichnung

Richtlinien und Gesetze, wie MiFID II, Dodd-Frank, FinVermV oder DSGVO bringen fu?r Unternehmen aus der Finanzdienstleistung erhebliche A?nderungen mit sich. Sie schreiben unter anderem die lu?ckenlose Aufzeichnung und Archivierung aller Gespra?che im Rahmen von Finanz- und Anlageberatung vor. Wie also in einem stark regulierten Umfeld ortsunabha?ngig kommunizieren und gleichzeitig die Vielzahl strenger Compliance-Vorgaben erfu?llen?

Praktisch umsetzen la?sst sich das durch Collaboration-Plattformen wie Microsoft Teams. Durch die Zusammenarbeit mit der ASC Technologies AG, die langja?hrige Erfahrung im Finanzmarkt mitbringt, ko?nnen Unternehmen, die gesetzlich zur Aufzeichnung jeglicher Kommunikation verpflichtet sind, Teams gesetzeskonform nutzen. Mo?glich wird das durch die native App ?ASC Recording Insights? fu?r Compliance Recording und Archivierung.

?Unternehmen aus der Finanzdienstleistung beno?tigen eine Lo?sung, die die beherrschenden Themen ? Datenschutz, Datensicherheit, Compliance sowie Mobilita?t und Teamarbeit u?ber alle Kommunikationskana?le hinweg ? befriedigend lo?st?, sagt Gerald Kromer, CEO der ASC Technologies AG, ?und wie genau das funktioniert, beschreiben wir im Whitepaper ?New Work in der Finanzdienstleistung?

Das Whitepaper ist kostenfrei zum Download erha?ltlich unter: https://www.asc.de/german/WP_New-Work.html

Fu?r mehr Informationen u?ber das Portfolio von ASC besuchen Sie bitte www.asc.de.

ASC ist ein weltweit führender Softwareanbieter im Bereich Omni-Channel Recording, Qualitätsmanagement und Analytics. Zu den Zielgruppen gehören alle Unternehmen, die ihre Kommunikation aufzeichnen, insbesondere Contact Center, Finanzdienstleister und Organisationen der öffentlichen Sicherheit. ASC bietet Lösungen zur Aufzeichnung, Analyse und Auswertung multimedialer Interaktionen – sowohl als Service aus der Cloud als auch als lokale Lösung. Mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Rumänien, Dubai, den USA, Brasilien, Mexiko, Hongkong, Japan und Singapur sowie einem weltumspannenden Service-Netzwerk zählt ASC zu den Global Playern der Branche.