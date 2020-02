Neues zu PE/OE 4.0: 360-Grad Lösungen im Campus

Diese Jahr wird sehr spannend! Unser Team hat sich in den letzten zwölf Monaten auf 27 Konferenzen und Messen engagiert und mit über fünfhundert Unternehmen gesprochen. Unsere 360 Grad Lösung ?Employee Experience Journey? wurde Sieger beim HR Innovation Award. Unsere Erkenntnis: Mit unserer Lösung, Learning, Talent- und Knowledge Management in einen 360 Grad Workflow zu bringen sind wir auf dem richtigen Weg. Auch unser Beratungskonzept gefällt den Unternehmen, allerdings gibt es auch den Wunsch, unsere erfolgreichen Beratungsmodelle in Eigenregie durchführen zu können! Für zwei Themen haben wir das nun in zwei Ausbildungen am Orgabrain-Campus umgesetzt:

Knowledge Management

(Certified Knowledge Manager by KMA)

Kompetenz- und Wertemanagement

(Certified corporate Value and Culture Manager by Steinbeis/ Erpenbeck)

Als Top-Moderatoren und Trainer stehen für Sie am Start, u.a.: Prof. Dr. Werner Sauter, Dr. Andreas Brandner, Götz Piwinger. Wir setzen auf kompetenzorientierte Methoden mit modernsten Tools. Können wir Sie dafür begeistern? Was gefällt ihnen? Was können wir verbessern?

Ihr ORGABRAIN-Team

ORGABRAIN unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung von Wissens- Lern-, und Talentmanagement.

Wenn Wissen und Lernen die neuen Kernkompetenzen moderner Unternehmen sind, müssen Methoden und System in Einklang stehen. Unternehmenskultur und Kommunikation sind die Schlüssel zur Lernenden Organisation. Dazu verbinden wir unsere preisgekrönten Software-Tools mit klugen Methoden zum 360 Grad Workflow für Personal- und Organisationsentwicklung, der Employee Experience Journey. ORGABRAIN wurde 2018 von Softwarepionieren, Top-Beratern und weitsichtigen Investoren gegründet und gehört bereits heute zu den führenden Anbietern. Das Team wurde 2019 mit dem HR Innovation Award ausgezeichnet.