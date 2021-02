Neueste CPU Technik auf 170×170 mm

Kapazitätsengpässe lassen sich mit dem neuen tKINO-ULT6 Thin Mini-ITX Mainboard von ICP Deutschland einfacher schließen. Neben neuester CPU Technik bietet das tKINO-ULT6 auch viele verbesserte Schnittstellen, die einen deutlichen Performancezuwachs bieten. Das tKINO-ULT6 unterstützt die Intel? CoreTM Prozessoren der 11ten Generation. Bekannt ist die Generation unter der früheren Bezeichnung Tiger Lake. Neben dem Intel? CoreTM i7-1185G7E, CoreTM i5-1145G7E und CoreTM i3-1115G4E mit konfigurierbarer Thermal Design Power, steht auch ein kostengünstiger Celeron? 6305E zur Verfügung. Alle Varianten unterstützen auf den zwei horizontal angeordneten DDR4-SO-DIMM Slots bis zu 64GB Arbeitsspeicher mit einer Taktfrequenz von 3200 MHz. Die onboard Intel? HD Grafikeinheit unterstützt vier unabhängige Anzeigen mit einer maximalen Auflösung von 4K auf den zur Verfügung stehenden Display Port, HDMI, USB Typ-C sowie eDP/LVDS Schnittstellen. Ferner bietet das tKINO-ULT6 einen Performance Zuwachs auf den beiden LAN Ports. Zwei Intel? i255V Netzwerkcontroller bieten eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 2,5GbE. Zur Grundausstattung gehören eine USB4.0, vier USB3.2 der Generation 2, vier USB2.0, je eine serielle Schnittstelle ausgeführt als RS-232/422/485 mit AFC sowie eine RS-422/485 mit AFC Unterstützung, vier serielle RS-232 Schnittstellen, PS/2 sowie vier Digital Eingänge und vier digitale Ausgänge. Erweiterungsoptionen bietet das tKINO-ULT6 über den PCI Express x8 Slot mit Generation PEX4 Signal, den M.2 2230 A-Key mit PEX1 und USB Signal, dem M.2 2242/2280 M-Key mit PEX2 und SATA Signal sowie dem TPM Steckanschluss. Das tKINO-ULT6 ist für einen Spannungsbereich von 9 bis 36 Volt DC ausgelegt und kann in einem Temperaturbereich von -20 ?C bis 60 ?C betrieben werden. Auf Kundenwunsch liefert ICP das tKINO-ULT6 auch als Bundle mit geeigneten industriellem Arbeitsspeicher und Speichermedium aus.

ICP. Industrial Computer Products ?by people who care!

Produktlink:

https://www.icp-deutschland.de/index.php?stoken=FB73A885&lang=0&cl=search&searchparam=tKINO-ULT6

Datenblatt:

https://files.icp-deutschland.de/produkte/KC002764/web/icp/tKINO-ULT6-industrial-mini-ITX-board-datasheet-20210113.pdf

Spezifikationen

Thin-Mini-ITX Mainboard

Intel? Tigerlake-UP3 11te CoreTM i7/i5/i3 mobile CPU

64GB DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher

Quadruple Display Support

Dual Intel? 2,5GbE LAN

2 2280, M.2 2230, PCIe x4 Gen.4

USB4, USB3.2, RS-232, RS485

Anwendungsbereiche/Applikationen

Panel PC und Embedded Systeme

Kompakte PC Systeme

Industrie PC Systeme

Bild-und Videoverarbeitung

AUSRICHTUNG

Wir bieten eine umfassende Auswahl an Komponenten und Systemen für Anwendungen in den Bereichen ?Industrial Computing?, ?Automation? und ?Networking?. Um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, setzen wir auf Kompetenz, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in allem was wir tun.

PRODUKTPORTFOLIO

? Industrial CPU Boards ? Vielfältig & Langzeitverfügbar

PICMG1.3, PICMG, ATX, Mini ITX, 5.25?, EPIC, 3.5?, PC/104, CoM

? Embedded Systems ? Kompakt & Lüfterlos

Zahlreiche Schnittstellen und inkl. Embedded OS

? Touch Panel PC ? Flexibel & Robust

4.3?-19? für Schaltschrank, VESA oder Unterputz Montage

? Industrial Networking ? Schnell und Zuverlässig

Ethernet Switches, Media Converter, Device Server

? Automation Products ? Anpassbar und Beständig

Programmable Automation Controller, Remote I/O Modules, ?

DIENSTLEISTUNGEN

? Technische Verkaufsberatung und Support

? Großes Lager in Deutschland

? Assemblierung von Systemen nach Kundenwunsch

? Realisierung von kundespezifischen Produkt-Modifikationen

? Schnelle und unkomplizierte Abwicklung im Service-Fall