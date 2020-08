Neueste Version von Altair? PBS Professional? erlaubt vielfältigere und dynamischere HPC-Workloads mit bis zu zehnfach höherem Durchsatz

Altair (Nasdaq: ALTR), ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung, High-Performance Computing (HPC) und Data Analytics anbietet, gab heute ein umfangreiches Update für Altair? PBS Professional?, dem branchenführenden HPC Workload Manager, bekannt.

Neue Funktionen innerhalb des PBS Professional Basis-Job-Schedulers ermöglichen es Kunden, den Durchsatz bis auf das Zehnfache zu erhöhen, Kosten und Ressourcen genauer zu verwalten sowie eine effiziente Skalierung durch Cloud-Bursting.

?Für unsere Anwender bedeutet die neueste Version von PBS Professional einen deutlichen Zuwachs an Funktionalität und Nutzen. Es bietet in einer einzigartigen dynamischen Arbeitsumgebung die Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz, die unsere Kunden für ihr Wachstum brauchen?, sagte Sam Mahalingam, Chief Technology Officer bei Altair. ?Die Erweiterung um eine hierarchische Struktur macht PBS Professional zu einem echten Komplettangebot ? es ermöglicht die Bewältigung von Workloads, angefangen bei langlaufenden Multi-core HPC-Jobs bis hin zu Workloads mit hohem Durchsatz, die möglicherweise an einem einzigen Tag mehrere zehn Millionen Jobs umfassen könnten?.

Mit der neuesten Version von PBS Professional profitieren Anwender von folgenden Vorteilen:

Die Planung von extrem hohem Durchsatz mit der Flexibilität, vielfältigere und dynamischere Workloads durch hierarchische Planung zu bewältigen. PBS Professional umfasst jetzt sowohl Workloads für Hochleistungs- als auch High-Throughput-Computing und ermöglicht somit maximalen Durchsatz. Benutzer können einen ?persönlichen? Scheduler einsetzen, um ihre eigenen Jobs sequentiell in eine Warteschlange einzureihen, und das alles innerhalb eines einzigen Schedulers.

Die Möglichkeit, Workloads zu simulieren, um den produktivsten Ansatz zur Skalierung der HPC-Ressourcen zu ermitteln.

Allocation Management zur Kontrolle und Optimierung von Budgets über mehrere Standorte, Abteilungen und HPC-Cluster hinweg, indem Ressourcen entsprechend dem individuellen Kosten- und Ressourcenprofil einer Organisation eingeteilt werden.

Cloud-Bursting über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), die kein spezielles Fachwissen erfordert, bietet dabei die Freiheit On-Demand-Ressourcen aus öffentlichen und privaten Clouds zu nutzen.

Weitere Informationen über die Vorteile von PBS Professional erhalten Sie unter https://www.altair.com/pbs-professional/. ?Um mehr über die HPC-Lösungen von Altair zu erfahren, registrieren Sie sich für den Altair HPC Virtual Summit unter https://web.altair.com/altair-virtual-hpc-summit.

