Neugeschäft: FLAD&FLAD setzt sich bei Widex durch

Der internationale Hörakustiker-Kongress der Europäischen Union der Hörakustiker e.V. (EUHA) in Hannover ist die weltweit größte Veranstaltung ihrer Art. Für einen komplett neuinszenierten Messeauftritt im September 2021 entwickelt die Kommunikationsagentur FLAD & FLAD nun im Auftrag der Premiummarke Widex einen Stand, bei dem vor allem der effiziente Ressourceneinsatz und nachhaltige Rohstoffe im Fokus stehen.

FLAD & FLAD überzeugte Widex, das am Hauptsitz im dänischen Lynge selbst komplett klimaneutral arbeitet, bereits im Pitch zur EUHA 2020. Nachdem diese abgesagt wurde, erhielten die Heroldsberger Kommunikationsprofis den Auftrag für 2021. Und das zu Recht: Denn nachhaltige Aspekte gewinnen bei Veranstaltungen zunehmend an Bedeutung: Beim neuen Widex Messeauftritt wird bereits in der Konzeptionsphase darauf Wert gelegt, dass ein Großteil der Komponenten auch für künftige Events wiederverwendet werden kann. Dies ermöglicht einerseits eine dauerhafte Kostensenkung und andererseits einen effizienten Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen.

Das Leistungsspektrum des bis 2023 laufenden Auftrags umfasst die Entwicklung des Standkonzepts sowie Planung und Produktion des Messestands im Full Service-Konzept inkl. 2D/3D-Design, Produktpräsentationen und Betreuung vor Ort.

„Gerade als Agentur für Zukunftsthemen mit besonderem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit freue ich mich, dass sich unsere Haltung und unser Denken in den Kommunikationsleistungen für unsere Kunden widerspiegeln. So bieten wir mittlerweile stets als Option unsere ‚Green Options‘ an, die eine klimafreundliche Umsetzung von Kommunikationsprojekten ermöglichen“, sagt Simone Schiebold, geschäftsführende Gesellschafterin bei FLAD & FLAD. Mit den „Green Options“ setzt FLAD & FLAD das Prinzip „Vermeiden – Reduzieren – Kompensieren“ für Kunden um, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für die Bekämpfung des Klimawandels bewusst sind und dies auch über ihre Events, Messen oder Roadshows glaubwürdig vermitteln wollen. Schiebold ist überzeugt, dass ein Messeauftritt durch bewusstes Weglassen gewinnt, wenn dadurch auf das Wesentliche fokussiert wird. Denn die Zeiten, in denen auf Messen allein durch Größe Eindruck geschafft wurde, sind ohnehin vorbei. Weitere Hebel für einen nachhaltigen Auftritt sind die Wiederverwendbarkeit von Messeelementen, mehr Effizienz beim Standmanagement und der Logistik sowie Kompensationsleistungen.

Widex mit Hauptsitz in Dänemark ist einer der technologisch führenden Hersteller von Hörgeräten und mit über 4.000 Mitarbeitenden in rund 100 Ländern vertreten. Mit dem neuen Messeauftritt wird sowohl die Neuinszenierung von Kampagne und Produkten in überarbeitetem Corporate Design verknüpft als auch eine stärkere Positionierung als Premiummarke angestrebt.

FLAD & FLAD Communication mit Sitz in Heroldsberg bei Nürnberg ist die Kommunikationsagentur für Zukunftsthemen. Sie ist darauf spezialisiert, komplexe und sensible Themen – wie die Digitalisierung, nachhaltige Industrieentwicklung, Energieversorgung von morgen oder die Zukunft der Mobilität – einfach und verständlich zu machen. Hierfür verfügt FLAD & FLAD über eine in der Agenturszene einzigartige Team-Zusammensetzung: Promovierte Fachleute aus Technologie und Wissenschaft sowie Spezialisten aus Didaktik und Bildung arbeiten mit erfahrenen Kreativen sowie Kommunikationsprofis aus PR und Marketing zusammen. Die Agentur arbeitet nach dem Credo der kreativen Intelligenz für Kunden aus Bereichen der öffentlichen Hand, Stiftungen und Verbände sowie Industriekonzerne und dem Mittelstand. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und beschäftigt heute unter der Leitung von Simone Schiebold rund 100 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.flad.de.