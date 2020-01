Neuheiten aus Hongkong auf der Spielwarenmesse

Vom 29. Januar bis zum 2. Februar 2020 stellen in Nürnberg 36 Unternehmen aus der Metropole (2019: 39) ihre neuen Spielideen den Fachbesuchern vor. Organisiert wird der Stand in Halle 12.0, G-01-1, wieder vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC).

Digital und klassisch lernen

Technik- und Lernspiele stehen weiterhin im Fokus vieler Eltern, die damit die Kinder spielerisch zum Erwerb von Kenntnissen aus Bereichen wie Wissenschaft, Technik, Mathematik und Kunst motivieren wollen. Amazing Toys Limited, seit Jahren für seine innovativen Baukästen für Technik, Wissenschaft und Umweltschutz bekannt, bringt unter anderem seinen 4D Science prähistorischen Dinosaurier Triceratops aus der Innonex-Serie und die Amazing Steam Engine aus der Stemnex-Serie mit nach Nürnberg. Mit der Dampfmaschine können Kinder während der Montage und im Betrieb die Dampfmaschinen-Technologie und den Ventilmechanismus entdecken und verstehen.

Um den Spaß am Wissenserwerb geht es auch bei COG Limited. Verschiedene Baukästen von der Laborausrüstung bis zum menschlichen Anatomiemodell ergänzt das Unternehmen durch ein ansprechendes und breitgefächertes Online-Angebot. Kade Limited mit seiner Marke Kandy bietet mit Pigcasso einen lustigen Malwettbewerb für die ganze Familie, bei dem es auf Geschicklichkeit und Schnelligkeit ankommt.

Drohnenflug mit FPV Live-Stream

Syma International Trade Development Ltd. ist Spezialist für ferngesteuerte Flugobjekte, Autos und Boote, darunter die Z1 Drohne. Das kompakte, schwarze Modell kann über das Mobiltelefon per App gesteuert und der Flug per FPV Live Stream verfolgt werden. Bei Rastar (HK) Industrial Co., Limited stehen hochwertige Auto-, Dreirad- und Fahrradmodelle bekannter Marken wie BMW oder Ferrari im Mittelpunkt. Die lizensierten Modelle machen nicht nur Kindern Spaß, sondern sind auch bei Sammlern aller Altersgruppen gefragt.

Sichere Spielzeuge für die Kleinsten, die etwa den Tastsinn sowie die visuelle und akustische Wahrnehmung fördern, bieten in Nürnberg unter anderem I-Baby International Limited und Babypro Limited. Das Angebot reicht von der Spielmatte über die Rassel und das Schmusetuch bis hin zur Stoffspirale, die um die Gitter des Babybetts geschlungen wird und deren Figuren zum Spielen einladen.

Mit LOONYFISH Locomoko retten

Bei etwas älteren Kindern sorgt der erstmals in Nürnberg präsentierte elektrische LOONYFISH des Kartenspiels von Catchup Toys Limited für Unterhaltung. Hier kommt es auf Strategie und Geschicklichkeit an, wenn man die Insel Locomoko retten will. Bei Wintide Brand Limited stehen die klassischen Seifenblasen im Fokus. Zum Erzeugen der fragilen Gebilde kommen etwa ein Rasenmäher-Modell oder ein Zauberstab zum Einsatz. Überraschung und Spaß sind auch das Thema bei Zuru Limited. Beim Rainbocorns Big Bow Surprise, das bisher größte Teil aus der Serie, warten viele Überraschungen auf die Kinder. Für viel Heiterkeit sorgt das niedliche, tanzende Lama Boppi. Wer glänzend auffallen möchte, wird bei Partydragon Limited mit seinen Ballons, unterschiedlichen Lichtstäben sowie leuchtenden Halsketten und Armbändern fündig.

Beim Spielen darf auch die Bewegung nicht zu kurz kommen. Eolo Sport HK Limited hat Kites, Wasserspielzeuge, Schwimmutensilien, Jonglierartikel und Flugspielzeuge im Angebot. Von Nixor Sports Limited kommen Scooter, Skateboards, Trikes, Springstäbe, E-Scooter und Laufräder plus die erforderliche Schutzausrüstung.

Deutschland viertgrößter Exportmarkt

Die Hongkonger Spielwarenexporte erreichten in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres 4,19 Milliarden USD. Über die Hälfte davon entfielen auf klassische Spielwaren wie Dreiräder, Scooter, Puppenwagen und Puzzles. Video Spiele hatten einen Anteil von 27,2 Prozent am Gesamtexport, gefolgt von Artikeln wie Brett- und Gesellschaftsspielen. Größter Absatzmarkt waren die USA mit einem Anteil von 26,4 Prozent, gefolgt von Japan (16,1 %), dem chinesischen Festland (14,2 %) und Deutschland (6,3 %).