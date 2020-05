Neukundenakquise und Upselling perfektionieren? über die Unternehmenswebsite. B2B-Praxisbeispiel

Die Leadgenerierung auf Messen kam zu Beginn des Jahres zum Erliegen und Unternehmen verlagerten ihre Aktivitäten ins Web. Online Events, virtuelle Konferenzen und die Firmenwebsite spielen im Social Selling eine tragende Rolle. Gerade im B2B gilt der Website-Besuch als Indikator für Interesse. Der Surfende vergleicht Anbieter, informiert sich über Produkte oder lädt PDF-Dokumente herunter. Leider ist die Leadgenerierung über die Website kein Selbstläufer.?

Obwohl täglich Unternehmen eine Website besuchen, bleiben weit mehr als 90% der Firmenbesucher unerkannt. Viele Besucher melden sich im Online-Shop nicht an und füllen das Kontaktformular nicht aus. Neukunden und Upselling-Potentiale gehen verloren. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist das ein Nachteil für Unternehmen. Innovativ und smart zu handeln ist das Gebot der Stunde.??

Zum dritten Mal in Folge nimmt WiredMinds an der DiMarEx teil. Wir laden Sie zum Vortag am 17. Juni um 14 Uhr ein. Tobias Rocha da Silva zeigt Ihnen, wie Sie die Neukundenakquise und das Upselling über die Firmenwebsite perfektionieren. Am Kundenbeispiel der OPTIMAL SYSTEMS GmbH erläutern wir Ihnen, wie Sie über die Firmenwebsite qualifizierte Leads generieren. Sie erfahren, wie Sie Upselling-Potentiale identifizieren und Kampagnen nicht anhand von anonymen Zahlen bewerten.??

Die DiMarEx ist eine virtuelle Messe mit WebKonferenz. Alle Vorträge haben Ihren Schwerpunkt im B2B Online Marketing, E-Commerce oder Social Media Marketing. Eine Teilnahme ist von überall möglich. 5.000 Fachbesucher informieren sich zu Trends und Lösungen. Virtuelle Messestände bieten die Möglichkeit, Gespräche in Echtzeit mit Ausstellern zu führen. Die Teilnahme ist kostenfrei.?

Neukundenakquise und Upselling perfektionieren – über Ihre Unternehmenswebsite. B2B-Praxisbeispiel. Kostenfreier Fachvortag am?Donnerstag, den 17.06.20, um 14 Uhr.?

Link zur Anmeldung zu unserem Hauptvortag:?https://bit.ly/Leads_WiredMinds_DiMarEx?

Tobias Rocha da Silva ist Sales und Partner Manager bei WiredMinds. Er kennt die Stolpersteine im Vertrieb durch seine jahrelange Praxiserfahrung im Cold Calling bis zum Vertragsabschluss.?

