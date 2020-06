Neukundengewinnung für Versicherungsmakler und Versicherungsvermittler

Wie lautet das Patentrezept für Neukundengewinnung? Richtig, es gibt keins. Was es aber gibt, sind Faktoren, die für die Neukundengewinnung von entscheidender Relevanz sind: Motivation, Ausdauer, Fleiß, Kundenverständnis und ein guter Plan gehören dazu. Sie verfügen über diese Eigenschaften? Sehr gut, dann zeige ich Ihnen, wie Sie sie am besten nutzen.

Höheres Auftragsvolumen durch Cross-Selling

Die Kaltakquise gehört zu den schwierigsten Aufgaben von Versicherungsmaklern bzw. Versicherungsvertretern und die meisten möchten am liebsten einen Bogen darum machen. Dank zahlreicher Vergleichsportale und unzähliger weiterer Quellen im Internet sind Kunden heutzutage gut informiert. Der Experte sind aber Sie ? und das dürfen Sie Ihre Kunden gerne wissen lassen. Bei den meisten Kunden gibt es trotz ihrer Kenntnisse noch erhebliches Optimierungspotenzial. Viele von ihnen haben 5-7 Versicherungsverträge von verschiedenen Anbietern. Sie können nun dafür sorgen, dass sich das ändert und ihre Kunde alles aus einer Hand erhält.

Dem Cross-Selling kommen zwei zentrale Aufgaben zu: Zum Einen generieren Sie Neukunden über bestehende Kunden, die natürlich idealerweise von Ihren Leistungen voll und ganz überzeugt sind. Zum anderen erhöhen Sie die Auftragsvolumina bei bestehenden Kunden. Letztere Tätigkeit entspricht der engeren Definition von Cross-Selling. Ziel ist es, bestehenden Kunden weitere Produkte zu verkaufen. Dazu müssen Sie im Rahmen einer Bedarfsanalyse herausfinden, für welche Ihrer Produkte beim Kunden noch Interesse bestehen könnte. Je besser Sie also die Situation Ihrer Kunden kennen, desto einfacher ist es, einen zusätzlichen Bedarf bei ihnen zu bestimmen. Dazu sollten Sie über eine ganzheitliche Verkaufsstrategie verfügen, um den gesamten Bedarf Ihres Kunden zu erfassen und diesen so weit wie möglich mit eigenen Produkten abzudecken.

Im weiteren Sinne kann Cross-Selling aber auch zur Neukundengewinnung über bestehende Kunden führen, die Ihre Dienste an Verwandte und Bekannte weiterempfehlen. Werfen Sie doch hierzu einen Blick auf mein Seminar über Empfehlungsmarketing! Bedenken Sie auch, dass sich die Lebenssituationen Ihrer Bestandskunden mit der Zeit verändern. Bei dem Ersten gibt es Nachwuchs in der Familie, der Zweite baut ein Haus und ein Dritter gründet ein Unternehmen. Meist gehen solche Entscheidungen auch mit einem neuen Bedarf an Produkten einher. Versichern Sie sich also darin, in solchen Fällen der erste Ansprechpartner zu sein und auch zu bleiben.

Neukundengewinnung über die eigene Webseite

Verfügen Sie bereits über eine eigene Webseite, können Sie ihr Angebot dort im Detail vorstellen und haben allen Raum, dessen Vorzüge zum Zwecke der Neukundengewinnung hervorzuheben. Damit die eigene Webseite auch gefunden wird, sind entsprechend hochwertige Inhalte nötig, denn genau diese werden von den Suchmaschinen mit einem besseren Ranking honoriert. Sie können beispielsweise einen eigenen Blog rund um das Thema Finanzen und Versicherungen einbinden, auf dem regelmäßig neue Artikel erscheinen. Darüber hinaus sollte die eigene Webseite allen technischen Ansprüchen genügen, also kurze Ladezeiten aufweisen und über ein responsives Design verfügen, mit dessen Hilfe sie sich auf allen Arten von Endgeräten ohne Qualitätsverluste anzeigen lässt.

Im Seminar erarbeiten wir Tipps, Tricks und Leitfäden die das Cross Selling im Bestand erhöhen und ihr Empfehlungsgeschäft automatisieren.