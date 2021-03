Neustart bei Taxhead

.

Geglückter Relaunch

Die Taxhead GmbH agiert bereits seit 2018 unter dem Dach der Mobilehead GmbH und ist damit eine von insgesamt acht Job-Matching-Plattformen des Frankfurter Unternehmens. Jede davon konzentriert sich auf eine eigene Branche und kann somit die jeweiligen Bedürfnisse der Arbeitgeber und -nehmer ideal bedienen: Taxhead ist dabei auf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ausgelegt.

Als zweite Plattform nach der ?großen Schwester? Legalhead, die auf die Vermittlung von Juristen spezialisiert ist, erfuhr Taxhead einen umfassenden Relaunch: optisch und inhaltlich. In den vergangenen Monaten fand der große Umzug auf die komplett neu entwickelte Plattform statt: Eine verbesserte Usability für Kandidaten und HR-Manager und ein klares, übersichtliches Design machen den Unterschied zum vorherigen Auftritt deutlich.

Das Herzstück, der inhouse programmierte und permanent optimierte Algorithmus, wurde selbstverständlich übernommen.

Mehr Manpower für noch bessere Kundenbetreuung

Neben der technischen Überarbeitung wurde auch personell einiges bei Taxhead verändert. Ein mehrköpfiges, interdisziplinäres Team steht den Plattformnutzern beratend zur Seite: von Fragen rund um die Profil- oder Vakanzerstellung über Unsicherheiten beim Matching bis hin zur Beratung bei Vertragsverhandlungen.

Ebenso verifiziert das Team jeden einzelnen Kandidaten manuell, um den Unternehmen eine höchstmögliche Qualität des Bewerber-Pools zu bieten. Genauso natürlich umgekehrt: Jedes Unternehmen, das sich neu registriert, wird einzeln überprüft. Nur freigeschaltete Profile werden dem Matching-Prozess zugelassen.

Durch die enge Hand-in-Hand-Arbeit zwischen Programmierung, Talent Management und Consultants schafft Taxhead ein einmaliges Nutzererlebnis, von dem bereits hunderte Bewerber und Unternehmen profitieren.

Große Ziele

Der Steuer- und Wirtschaftsprüfungsbereich ist eine Branche, die trotz der Pandemie-Auswirkungen stabil bleibt und sogar weiterhin wächst. Damit ist die Basis für eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft bei Taxhead sichergestellt.

Für 2021 hat sich das Unternehmen große Ziele gesetzt: Eine Verdopplung der Vorjahreszahlen ist nur eines davon. Betrachtet man die Ergebnisse zum Ende des ersten Quartals, erweist sich diese Planung auch als sehr realistisch und umsetzbar.

Das ist Taxhead

Die Taxhead GmbH ist eine 100%ige Tochter der Mobilehead Holding, die innovative Job- und Recruiting-Tools für verschiedene Branchen betreibt. Taxhead konzentriert sich dabei speziell auf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aller Bereiche und Karrierestufen.

Unser selbst entwickelter Algorithmus ist darauf ausgelegt, personalsuchenden Unternehmen nur Experten mit passenden Karrierewünschen vorzuschlagen: Mit berufsbezogenen Profil-, Stellen- und Filtereinstellungen erhöhen wir die Eignung und Qualität der Angebote sowohl für Unternehmen als auch für Kandidaten erheblich.

Für Bewerber ist die komplette Nutzung kostenfrei: sie erhalten beim Jobwechsel sogar einen einzigartigen Startbonus. Unternehmen genießen das risikofreie Kostenmodell: Ein Honorar wird erst bei einer erfolgreichen Vermittlung fällig.

english version below

Successful relaunch

Taxhead GmbH has already been operating under the umbrella of Mobilehead GmbH since 2018, making it one of a total of eight job-matching platforms operated by the Frankfurt-based company. Each of them focuses on its own industry and can thus ideally serve the respective needs of employers and employees: Taxhead is designed for tax consultants and auditors.

As the second platform after its „big sister“ Legalhead, which specializes in the placement of lawyers, Taxhead underwent a comprehensive relaunch: visually, in terms of content and in terms of UX. In the past few months, the major move to the completely redeveloped platform took place: Improved usability for candidates and HR managers and a clean, concise design make the difference to the previous appearance clear.

The core, the in-house programmed and permanently optimized algorithm, was of course adopted.

More manpower for even better customer service

In addition to the technical overhaul, Taxhead has also undergone a number of personnel changes. An interdisciplinary team of several people is available to advise platform users: from questions about profile or vacancy creation, to uncertainties about matching, to advice on contract negotiations.

The team also verifies each individual candidate manually in order to offer companies the highest possible quality of the applicant pool. Likewise, of course, vice versa: each company that registers is checked individually. Only approved profiles are admitted to the matching process.

Through the close hand-in-hand work between programming, talent management and consultants, Taxhead creates a unique user experience that has already benefited hundreds of applicants and companies.

Big goals

The tax and audit sector is an industry that remains stable and even continues to grow despite the pandemic impact. This ensures the basis for a commercially successful future at Taxhead.

The company has set itself big goals for 2021: doubling the previous year–s figures is just one of them. Looking at the results at the end of the first quarter, this planning also proves to be very realistic and feasible.

This is Taxhead

Taxhead GmbH is a 100% subsidiary of Mobilehead Holding, which operates innovative job and recruiting tools for various industries. Taxhead focuses specifically on tax consultants and auditors of all fields and career levels in the German-speaking area.

Our self-developed algorithm is designed to suggest only experts with suitable career wishes to companies looking for personnel: With profession-related profile, job and filter settings, we significantly increase the suitability and quality of the offers for both companies and candidates.

For applicants, the complete use is free of charge: they even receive a unique start-up bonus when changing jobs. Companies enjoy the risk-free cost model: a fee is only due upon a successful placement.

Die Mobilehead Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main entwickelt und betreibt innovative Recruiting-Tools für verschiedene Branchen. Das 2015 gegründete HR-Tech-Unternehmen beschäftigt heute etwa 30 Mitarbeiter.

Ihr Ziel ist es, die Qualität der Suchergebnisse zu erhöhen und gleichzeitig den Zeit- und Kostenaufwand zu verringern. Dafür werden vollautomatisch Lebensläufe mit offenen Vakanzen abgeglichen.

Das Ergebnis: Nur passende Kombinationen werden einander in Echtzeit als Option vorgeschlagen.

Aktuell hat Mobilehead mehrere Job-Matching-Plattformen auf dem Markt: Legalhead für die Vermittlung von Juristen, Medihead für Ärzte, Carehead für Pflegepersonal, Hotelhead für Hoteliers, Propertyhead für Bau- und Immobilienspezialisten und Taxhead für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Übergreifend sind mehr als 30.000 Kandidaten und über 1.500 Unternehmen auf den Seiten aktiv.

Mobilehead Holding GmbH, based in Frankfurt am Main, develops and operates innovative recruiting tools for various industries. Founded in 2015, the HR tech company now employs around 30 people.

Their goal is to increase the quality of search results while reducing time and costs. To achieve this, resumes are matched with open vacancies fully automatically.

The result: only suitable combinations are suggested to each other as options in real time.

Currently, Mobilehead has several job matching platforms on the market: Legalhead for the placement of lawyers, Medihead for doctors, Carehead for nursing staff, Hotelhead for hoteliers, Propertyhead for construction and real estate specialists and Taxhead for tax consultants and auditors.

Across the board, more than 30,000 candidates and over 1,500 companies are active on the sites.